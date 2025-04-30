Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у YouTube.

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Якими статками володів Острозький

За словами історика, найзаможнішою людиною в історії України був Костянтин-Василь Острозький – син славетного князя Костянтина Острозького, який громив московитів.

Сам Костянтин-Василь жив у 1526 – 1608 році. Він був володарем 80 міст, 40 замків, 2760 сіл. Річний дохід князя становив 19 мільйонів злотих. Тобто понад 50 тонн золота щорічно. Він був власником половини Волинського воєводства,

– розповідає Алфьоров.

Водночас значну частину своїх статків князь спрямовував на освіту, науки та підтримку української культури.

Період правління Острозького став часом піднесення української культури. Він прагнув перетворити свою резиденцію на центр культурного спротиву католицькій та унійній експансії.

Портрет Костянтина-Василя Острозького / Фото Wikipedia

У місті Острог утворилася академія слов'янських та грецьких учених, публіцистів теологів та богословів, до якого входили найвидатніші люди того часу. Завдяки князю сформувалась велика бібліотека, що містила грецькі та західноєвропейські богословські книги, передруки античних творів, словники, космографії, граматики та інше.

Саме Острозький заснував перший вищий навчальний заклад серед східнослов’янських народів – Острозьку академію. Крім того, за його сприяння у місцевій друкарні вийшло понад 20 видань, зокрема перший повний текст Біблії слов'янською мовою у 1580 році.

Окрім освіти, князь активно займався збереженням історичної спадщини – допомагав у відбудові пам’яток. Історик Михайло Грушевський недарма назвав Острозького "першим національним відродженням України".

До слова, в світовій історії було лише два полководці, які не програли жодної битви. Один із них – український козак Іван Сірко.