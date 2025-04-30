Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в YouTube.

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Каким состоянием владел Острожский

По словам историка, самым богатым человеком в истории Украины был Константин-Василь Острожский – сын знаменитого князя Константина Острожского, который громил московитов.

Сам Константин-Василь жил в 1526 – 1608 году. Он был обладателем 80 городов, 40 замков, 2760 сел. Годовой доход князя составлял 19 миллионов злотых. То есть более 50 тонн золота ежегодно. Он был владельцем половины Волынского воеводства,

– рассказывает Алферов.

В то же время значительную часть своего состояния князь направлял на образование, науки и поддержку украинской культуры.

Период правления Острожского стал временем подъема украинской культуры. Он стремился превратить свою резиденцию в центр культурного сопротивления католической и униатской экспансии.

Портрет Константина-Василия Острожского / Фото Wikipedia

В городе Острог образовалась академия славянских и греческих ученых, публицистов теологов и богословов, в который входили выдающиеся люди того времени. Благодаря князю сформировалась большая библиотека, содержащая греческие и западноевропейские богословские книги, перепечатки античных произведений, словари, космографии, грамматики и прочее.

Именно Острожский основал первое высшее учебное заведение среди восточнославянских народов – Острожскую академию. Кроме того, при его содействии в местной типографии вышло более 20 изданий, в частности первый полный текст Библии на славянском языке в 1580 году.

Кроме образования, князь активно занимался сохранением исторического наследия – помогал в восстановлении памятников. Историк Михаил Грушевский недаром назвал Острожского "первым национальным возрождением Украины".

К слову, в мировой истории было только два полководца, которые не проиграли ни одной битвы. Один из них – украинский казак Иван Сирко.