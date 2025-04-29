Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

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Что известно о юных годах Десницкой

Екатерина Десницкая родилась в богатой волынской семье, однако с раннего детства осталась без роскоши и фактически сиротой. Когда ей было всего два года, умер отец – известный и влиятельный председатель Луцкого окружного суда. А в шестнадцать Екатерина потеряла и мать, которая умерла от рака.

К тому времени она вместе с восемью братьями и сестрами уже жила в Киеве: после смерти мужа мать продала все имущество в Луцке и переехала в столицу. Стоит отметить, что это был второй брак родителей Десницкой, оба были вдовцы и вместе воспитывали 2 детей от первого брака матери, 5 – от первого брака отца и еще 2 общих детей.

Несмотря на сложности, все дети получили хорошее образование. В частности, Екатерина закончила престижную Фундуклеевскую женскую гимназию в Киеве, а впоследствии – курсы медсестер в Санкт-Петербурге при госпитале имени императрицы Марии Федоровны.

Екатерина Десницкая / Фото из открытых источников

Десницкая награждена Георгиевским крестом за мужество и еще двумя боевыми наградами русско-японской войны 1905 года. Екатерина отправилась на фронт медсестрой в составе передвижного госпиталя, стремясь быть ближе к своей первой любви – молодого курсанта Ивана. После завершения войны ее пригласили на императорский бал георгиевских кавалеров, где к танцу ее пригласил гвардейский гусар.

Этим гусаром оказался Чакрабонгсе Буванафа, или просто Чакрабон – сын короля Сиама (так называли Таиланд до 1939 года) Рамы V. С юных лет он учился в императорском Пажеском корпусе, служил корнетом лейб-гвардии императорского гусарского полка и был курсантом Академии Генерального штаба.

Екатерина Десницкая и принц Сиама Чакрабонгсе Буванафа / Фото из открытых источников

По одной из версий, Чакрабон и Екатерина могли познакомиться еще раньше – в светском салоне мадам Храповицкой, где собиралась тогдашняя "золотая молодежь". Как бы там ни было, именно бал георгиевских кавалеров в 1906 году стал официальным началом их любви.

На момент знакомства Чакрабону едва исполнилось 22 года, а Екатерине – 19.

Каким был путь Десницкой к королевскому титулу

Первые четыре года Екатерина оставалась лишь любовницей принца Чакрабона, и даже рождение в 1908 году их сына Чули не изменило этого статуса. Король Сиама не признавал этот союз, ведь принц выбрал простолюдинку, славянку да еще и христианку, а не буддистку, как все сиамцы.

Впрочем, для самих влюбленных это не стало препятствием. Чакрабон вместе с Екатериной сначала отправился в Одессу, потом в Стамбул, где они тайно обвенчались. После этого пара жила в Турции, Египте и Сингапуре, во дворце Парускаван, который принцу подарили.

Екатерина Десницкая с принцем Сиама и сыном Чулой Чакрабонгсе / Фото "Украинки"

Официально принцессой Екатерина стала только после смерти своего "свекра" – короля Рамы V. Новым монархом стал старший брат Чакрабона, который чутко отнесся к неофициальной невестке и маленькому племяннику. Он официально признал их, оформил брак, предоставил Екатерине титул принцессы Сиама высшего ранга, а Чакрабона назначил руководителем Военной академии и Генерального штаба сиамской армии.

В 1911 году достопочтенные супруги совершили официальный визит в Киев.

Почему брак Десницкой распался

Через девять лет после официального брака Екатерина подала на развод с принцем Чакрабоном. Причина была банальна: принц влюбился в другую – юную наследственную принцессу Чавалит, которая была его племянницей. Волынянка отказалась принять местную традицию многоженства и согласиться на роль одной из жен.

Она также отказалась от немалого содержания, выбрав скромные алименты и свободу. Самой большой трагедией для нее стало то, что сына Чулу ей не позволили забрать. Он никогда не простил матери ее решение и до конца жизни избегал общения с ней.

Екатерина Десницкая с сыном / Фото "Украинки"

Впоследствии Екатерина во второй раз вышла замуж. После развода она переехала к брату в Шанхай, где тот работал дипломатом. Там она устроилась на работу в Красный Крест и купила небольшой дом, часть которого сдавала квартирантам. Среди жильцов был и электрик Гарри Клинтон. Их отношения постепенно переросли в любовь, и пара поженилась. С началом японско-китайской войны они эмигрировали в США – на родину Гари.

Тем временем бывший муж Екатерины, принц Чакрабон, пытался узаконить свои отношения с Чавалит. Однако из-за близкого родства им отказали в разрешении на официальный брак, хотя закрыли глаза на гражданский. Однако продолжалось это недолго: в 1920 году принц внезапно умер от воспаления легких.

Екатерина Десницкая работала в Красном Кресте / Фото из открытых источников

Екатерина получила часть наследства благодаря распоряжению брата бывшего мужа – короля Сиама. Приехав на похороны бывшего мужа, она узнала, что все имущество принц оставил своей любовнице. Впрочем, король распределил наследство поровну между тремя: Чавалит, Екатериной и ее сыном.

После этого Екатерина вернулась в США, где сначала жила со вторым мужем, а затем развелась. После Второй мировой войны она переехала в Париж, где жила ее сестра.

Жизнь Екатерины Десницкой оборвалась на 74 году жизни от сердечного приступа.

К слову, в истории была еще одна украинка, которая имела королевский титул – Юлия Муллок. Удивительно, но именно она стала последней принцессой Кореи.