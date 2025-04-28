Сообщает 24 Канал со ссылкой на Патриоты Украины.

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Кто из полководцев не знал поражения

В мировой истории только два полководца не потерпели ни одного поражения. Один из них – Александр Македонский, которого неофициально считают самым выдающимся полководцем всех времен. Вторым стал украинский казак Иван Сирко, которого запорожцы избирали кошевым атаманом рекордное количество раз.

Иван Сирко обладал невероятным военным талантом. При жизни он совершил 55 походов против Османской империи, провел 65 крупных битв и 179 схваток с врагами – и во всех одержал победу. Под его руководством казаки захватывали такие города, как Очаков, Белгород-Днестровский, Измаил, Килия, Тягиня (Бендеры), Арабат, Перекоп, Яссы, Кафу, Бахчисарай и Трапезунд.

Иван Сирко / Фото из открытых источников

Первую крупную победу Сирко одержал в 1646 году во время Тридцатилетней войны. Тогда, по приглашению французов, 2 500 запорожских казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко взяли за одну ночь фламандскую крепость Дюнкерк, которую французское войско принца Конде не могло захватить в течение пяти лет.

Крепость, которую называли "ключом к Ла-Маншу", находилась под контролем испанцев и имела чрезвычайное стратегическое значение. Благодарные французы в знак уважения установили памятник казакам на берегу Ла-Манша.

В начале 1670-х годов Иван Сирко с двумя тысячами казаков разгромил 10-тысячную татарскую армию на переправе в низовьях Днепра.

В 1675 году возле Чертомлицкой Сечи под его руководством была разбита 15-тысячная турецкая армия. В ночном бою выжили лишь три тысячи янычар, тогда как казацкие потери составляли менее пятидесяти человек.

С этой победой иногда связывают написание знаменитого ответа запорожцев султану Мухаммеду IV. Уже в следующем году Сирко повел двадцатитысячное казацкое войско в Крым и стал первым атаманом, которому удалось захватить столицу Крымского ханства – Бахчисарай.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану / Картина Ильи Репина

Сирко мог обладать сверхъестественными способностями

Полководческий талант Сирко породил среди казаков легенду о его сверхъестественных способностях – его считали характерником (колдуном, ясновидящим). После его смерти казаки брали высушенную правую руку Сирко в важные походы, веря, что она приносит военную удачу.

Иван Сирко похоронен возле Чертомлицкой Сечи – ныне это село Капуловка Никопольского района Днепропетровской области.

Могила кошевого атамана Войска Запорожского Ивана Сирко возле села Капуловка / Фото Wikipedia