Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського історика Олександра Алфьорова у YouTube.
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Якого Папу Римського було поховано в Україні
Алфьоров розповів, що першим Папою Римським, чия доля тісно пов’язана з територією сучасної України, був Святий Климент I.
У 101 році в Херсонесі в Криму було страчено четвертого Папу Римського Климента I. Він був учнем апостола Петра I, зісланий на периферію тодішньої римської язичницької імперії в Крим, в Херсонес,
– зазначив історик.
Мозаїка Климента I у Київському Софійському соборі / Фото Wikipedia
Подальша історія його мощей також має український слід. У 861 році Святий Кирило перевіз їх частину до Риму, тоді як решта залишилась у Херсонесі, звідки їх згодом вивіз до Києва Володимир Святий.
Протягом тривалого часу мощі Климента I зберігалися у Десятинній церкві, а згодом були перенесені до Києво-Печерської лаври, де череп понтифіка зберігається і досі.
Хто ще з понтифіків міг бути похований в Україні
Алфьоров додав, що був ще один Папа Римський, чия доля пов’язана з територією України – Святий Мартин I.
Мартин I був також засланий до Херсонесу і помер у 655 році,
– розповів історик.
Водночас Алфьоров зазначив, що точне місце поховання понтифіка залишається невідомим.