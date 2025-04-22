Франциск, він же Хорхе Маріо Бергольйо, відмовився від традиційного папського похорону та багатьох привілегій. Однак є чимало інших маловідомих фактів про покійного понтифіка, які розповість 24 Канал.

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Відмовлявся від розкоші, але не від радості

Папа Франциск відомий тим, що відмовлявся від розкоші. Наприклад, після обрання Папою наказав виготовити Перстень Рибаря не з золота, а срібла і лише покрити золотом. А ще відмовився від дорогого вбрання, зменшив кількість охорони і наприкінці життя відмовився від традиційного поховання папи у трьох трунах, натомість буде тільки одна.

Такі ідеали Франциск сповідував усе своє життя, проте вважав, що відмова від розкоші не означає відмову від радості. Одного разу Франциск навіть пожартував перед монахами в одному з монастирів:

Коли монах виглядає як мумія, як же він може передати радість Христа?



Папа Франциск / Фото GettyImages

Футбольний патріот

Папа Франциск не просто був фанатом футболу, він був вболівальником аргентинського футбольного клубу "Сан-Лоренсо де Альмагро".

Понтифік навіть мав почесну картку члена фанклубу.

Папські підробітки

У юнацьких роках він працював на різних підробітках, зокрема прибирав підлогу та мив столи. Деякий період він узагалі працював охоронцем у нічному клубі.

Пізніше в інтерв'ю Папа казав, що такі підробітки сформували його простоту і повагу до праці.

Єпископ-кулінар

До обрання Папою єпископ Бергольйо жив у звичайній квартирі, їздив на метро і сам готував собі їжу.

Понтифік обожнював прості страви, такі як курячі котлети та овочі на пару.

Папа-меломан

Франциск обожнював музику. Найбільше – класичну, зокрема Бетховена та Моцарта.

Однак особливу любов понтифік мав до аргентинського танго, яке, за його словами, нагадувало про молоді роки.