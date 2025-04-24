Після похорону Папи Франциска 26 квітня розпочнеться 9-денний траур, після завершення якого у Ватикані розпочнеться конклав – вибори нового понтифіка. Скільки тривали періоди вакантного престолу в історії католицької церкви – розповідає 24 Канал.

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Скільки триває період Sede vacante

Щонайменше період вакантного престолу у Ватикані триває 14 днів, адже вибори нового понтифіка не розпочинають, поки не завершиться траур за попереднім Папою. А далі тривалість цього періоду визначатиме те, як довго кардинали доходитимуть згоди, адже для того, аби обрати понтифіка, один кандидат має зібрати дві третини й +1 голос кардиналів.

Між Папами Бенедиктом XVI та Франциском період Sede vacante тривав 13 днів, однак в цей час не було похоронів понтифіка, бо попередник Франциска відрікся від престолу за станом здоров'я.

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Між Іваном Павлом II і Бенедиктом XVI період вакантного престолу тривав 17 днів. І загалом з середини XIX століття престол Святого Петра не залишається порожнім понад три тижні. Проте так було не завжди. Востаннє цей період тривав понад три тижні у 1831 році – тоді конклав після смерті Папи Пія VII тривав аж 54 дні. У підсумку понтифіком став Григорій XVI.

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Найдовший період Sede vacante тривав 2 роки і 10 місяців. Після смерті Папи Климента IV у листопаді 1268 року кардинали ніяк не могли дійти згоди щодо наступного понтифіка. Рішення ухвалили тільки у вересні 1271 року й обрали архидиякона Теобальдо Вісконті, котрий у той час не був у Римі, а в Палестині разом із хрестоносцями. Інтронізація Папи відбулася ще через 2 роки і він взяв собі ім'я Григорій X. Щоправда, після цього він повноцінно був Папою лише 3 роки.



Папа Григорій Х / Портрет

У XV столітті Папи не було 28 місяців, однак на те були інші причини. Через Авіньйонський полон пап, коли за волею французького короля Святий Престол переїхав у місто Авіньйон, часто крім "легітимного" папи так звана опозиція обирала "антипапу". Це призвело до того, що на початку століття одночасно існували 3 людини, котрі називали себе Папою Римським. Через це у 1414 році в місті Констанц був скликаний собор, котрий тривав майже 4 роки. Усіх трьох пап позбавили влади. І через 28 місяців рішенням кардиналів, єпископів та іншого духовенства було обрано Мартина V.