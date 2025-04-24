После похорон Папы Франциска 26 апреля начнется 9-дневный траур, после завершения которого в Ватикане начнется конклав – выборы нового понтифика. Сколько длились периоды вакантного престола в истории католической церкви – рассказывает 24 Канал.

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Сколько длится период Sede vacante

По меньшей мере период вакантного престола в Ватикане длится 14 дней, ведь выборы нового понтифика не начинают, пока не завершится траур по предыдущему Папе. А дальше продолжительность этого периода будет определять то, как долго кардиналы будут приходить к согласию, ведь для того, чтобы избрать понтифика, один кандидат должен собрать две трети и +1 голос кардиналов.

Между Папами Бенедиктом XVI и Франциском период Sede vacante длился 13 дней, однако в это время не было похорон понтифика, потому что предшественник Франциска отрекся от престола по состоянию здоровья.

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Между Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI период вакантного престола длился 17 дней. И вообще с середины XIX века престол Святого Петра не остается пустым более трех недель. Однако так было не всегда. Последний раз этот период длился более трех недель в 1831 году – тогда конклав после смерти Папы Пия VII длился аж 54 дня. В итоге понтификом стал Григорий XVI.

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Самый длинный период Sede vacante длился 2 года и 10 месяцев. После смерти Папы Климента IV в ноябре 1268 года кардиналы никак не могли прийти к согласию относительно следующего понтифика. Решение приняли только в сентябре 1271 года и выбрали архидиакона Теобальдо Висконти, который в то время не был в Риме, а в Палестине вместе с крестоносцами. Интронизация Папы состоялась еще через 2 года и он взял себе имя Григорий X. Правда, после этого он полноценно был Папой только 3 года.



Папа Григорий Х / Портрет

В XV веке Папы не было 28 месяцев, однако на то были другие причины. Из-за Авиньонского пленения пап, когда по воле французского короля Святой Престол переехал в город Авиньон, часто кроме "легитимного" папы так называемая оппозиция выбирала "антипапу". Это привело к тому, что в начале века одновременно существовали 3 человека, которые называли себя Папой Римским. Поэтому в 1414 году в городе Констанц был созван собор, который длился почти 4 года. Всех трех пап лишили власти. И через 28 месяцев решением кардиналов, епископов и другого духовенства был избран Мартин V.