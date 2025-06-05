В свое время она была солисткой вокально-инструментальных ансамблей "Мальва" и "Смеричка" и записала 3 альбома в дуэте со своим мужем Орестом Хомой. Больше о самых известных хитах Инессы Братущик расскажет 24 Канал.

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Музыкальный путь Инессы Братущик

Певческая карьера Инессы Братущик началась в ВИА "Мальва" в 1988 году, а уже через 2 года она стала солисткой ВИА "Смеричка" и пела с Назарием Яремчуком.

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С 1992 года Инесса Братущик пела в дуэте с Орестом Хомой – своим мужем. Вдвоем они записали 3 альбома и среди доработок есть немало хитов, которые для многих звучат как ностальгия по юности или детству, потому что именно тогда они часто звучали на "Территории А".

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Из Львова в Киев в свое время звездные супруги переехали по личному приглашению президента Леонида Кучмы и продолжали свою карьеру там.

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Когда началось российское вторжение в 2014 году, Инесса Братущик часто наведывалась на Донбасс и выступала перед украинскими военными. Полномасштабное вторжение артистка встретила в поезде из Львова в Киев. Семья решила временно эвакуироваться в Польшу, впоследствии оказались в Канаде, где и проживают до сих пор. Несколько раз Инесса возвращалась в Украину и ездила на фронт – выступала перед военными и передавала дроны, которые покупала за собранные на благотворительных концертах средства.