Новую версию песни исполнила группа "Ульяна Дель Рей". Однако вдохновителем для этой версии песни стал именно легендарный Петр Щур. Больше об этой песне расскажет 24 Канал.

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"Мамина світлиця" звучит по-новому

Группа "Ульяна Дель Рей" представила 4 июня новую версию песни, которая стала перепевом мема 19-летней давности. Исполнение "Маминих світлиць" Петра Щура уже собрало 2,6 миллиона просмотров на YouTube и является одним из самых популярных интернет-мемов. В частности и поэтому "Мамины светлицы" стала едва ли не самой популярной песней, которую написал композитор Игорь Билозир.

Петр Щур – "Мамині світлиці": смотрите видео

Комик Николай Пацюр для новой версии хита перевоплотился в образ Петра Щура. Для песни сделали новую аранжировку, что делает ее совсем непохожей на предыдущие версии.

Группа "Ульяна Дель Рей" возвращает поп-панк туда, где ему место: на ковер под сервантом. "Мамина Світлиця" – это саундтрек к внутреннему крику, заглушенного шуршанием вышитой подушки и громкостью старого телевизора на кухне. Это песня для тех, кто вырос под мамины запреты и папины обещания,

– говорится в описании к клипу.

Клип на песню создали в стиле видео 90-х, что добавляет атмосферности ролику и музыкальному сопровождению.

"Ульяна Дель Рей" – "Мамина светлица": смотрите видео

В комментариях пользователи сети не скрывают своего восхищения новой версией песни – говорят, что она "в самое сердце". Более того, некоторые комментаторы говорят, что хотят, чтобы это видео увидел и сам Петр Щур. Однако стоит заметить, что сейчас о жизни героя популярного мема ничего неизвестно.