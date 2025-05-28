Игорь Билозир создал десятки песен и многие из них стали настоящими хитами. 24 Канал собрал подборку самых известных песен Игоря Билозора.

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Самые известные песни Игоря Билозора

Конечно, самой известной песней выдающегося композитора является "Мамины светлицы". Хотя, нельзя упускать того факта, что изрядно ее популярность подогрел Петр Щур. Его пение стало мемом, но слова песни, которую написал Игорь Билозир на стихи Богдана Стельмаха теперь знает почти каждый.

ВИА "Ватра" – "Мамины светлицы": смотрите видео

Не "Маминой светлицей" единой. Игорь Билозир также положил на музыку не менее чувственное стихотворение Петра Запотичного о материнской любви – "Ніби вчора".

Василий Зинкевич – "Ніби вчора": смотрите видео

Гимн любви и осенней меланхолии – песня "Коханий". Это стихотворение Петра Запотичного, который положил на музыку Игорь Билозир. Эту песню исполняли многие артисты. И часто она больше чем с авторами, ассоциируется разве что с Квиткой Цисык – потому что именно ее перепев является одним из самых известных.

Квитка Цисык – "Коханий": смотрите видео

После осени идет зима, а в репертуаре Билозора есть и гимн этого времени года – "Первый снег". Это еще одно стихотворение Богдана Стельмаха, которое положил на музыку великий композитор.

ВИА "Ватра" – "Первый снег": смотрите видео

И песня, которая есть, пожалуй, в репертуаре каждого коллектива, который поет на свадьбах и других праздниках – "Расспрошу о любви". Чувственная и одновременно драйвовая песня, которая родилась из стихотворения Богдана Стельмаха и зазвучала благодаря Игорю Билозору.

ВИА "Ватра" – "Розпитаю про любов": смотрите видео

Интересно, что 2025 год во Львовской области провозглашен годом Игоря Билозора по случаю 25-й годовщины смерти композитора. Убийцы композитора Дмитрий Воронов и Юрий Калин отбыли свои сроки за преступление – 10 и 8 лет соответственно. Дальнейшая их судьба неизвестна.