Нову версію пісні виконав гурт "Уляна Дель Рей". Проте натхненником для цієї версії пісні став саме легендарний Петро Щур. Більше про цю пісню розповість 24 Канал.

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"Мамина світлиця" звучить по-новому

Гурт "Уляна Дель Рей" представила 4 червня нову версію пісні, яка стала переспівом мему 19-річної давнини. Виконання "Маминих світлиць" Петра Щура уже зібрало 2,6 мільйона переглядів на YouTube та є одним із найпопулярніших інтернет-мемів. Зокрема і через це "Мамині світлиці" стала чи не найпопулярнішою піснею, котру написав композитор Ігор Білозір.

Петро Щур – "Мамині світлиці": дивіться відео

Комік Микола Пацюр для нової версії хіта перевтілився в образ Петра Щура. Для пісні зробили нове аранжування, що робить її зовсім несхожою на попередні версії.

Гурт "Уляна Дель Рей" повертає поп-панк туди, де йому місце: на килим під сервантом."Мамина Світлиця" – це саундтрек до внутрішнього крику, заглушеного шурхотом вишитої подушки і гучністю старого телевізора на кухні. Це пісня для тих, хто виріс під мамині заборони і татові обіцянки,

– йдеться в описі до кліпу.

Кліп на пісню створили у стилі відео 90-х, що додає атмосферності ролику та музичному супроводу.

"Уляна Дель Рей" – "Мамина світлиця": дивіться відео

У коментарях користувачі мережі не приховують свого захоплення новою версією пісні – кажуть, що вона "у саме серденько". Ба більше, деякі коментатори кажуть, що хочуть, аби це відео побачив і сам Петро Щур. Однак варто зауважити, що зараз про життя героя популярного мему нічого невідомо.