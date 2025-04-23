После избрания кардинал, получивший две трети +1 голос, должен подтвердить, согласен ли он с избранием и назвать имя, которое бы хотел использовать как понтифик. Однако в Ватикане существует табу на одно имя, хотя Папа с таким именем был, рассказывает 24 Канал.

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Какое имя не выбирают себе Папы Римские

За почти 2000 лет существования католической церкви ее возглавляли 266 понтификов и в ближайшее время коллегия кардиналов выберет 267-го. Традиция менять мирское имя существует с VI века, когда епископ Меркурий, которого был избран Папой, решил вместо этого взять имя Иоанн II. К слову, Иван – самое популярное имя среди понтификов.

Каждый Папа по-разному выбирает себе имя. Например Альбино Лучани после избрания решил почтить память двух своих предшественников, поэтому взял себе имя Иван Павел. Кароль Войтыла, которого избрали в том же году после смерти Лучани, взял имя Иоанн Павел II в память уже о трех предшественниках.

Хорхе Марио Бергольо решил взять имя, которого еще никто не использовал – Франциск.



Франциск – 266-й Папа Римский / Фото Getty Images

Однако в Ватикане существует неофициальный запрет использовать имя Петр. Ведь именно апостол Петр считается основателем римской церкви и первым Папой. Взять это имя – означает сравнить себя с апостолом, учеником Иисуса, которого тот называл скалой, на которой построит Церковь. Поэтому из уважения к Петру и чтобы не вызвать осуждения, римские Папы не используют это имя. Так что папы Петра II не будет.

Но интересно, что существует так называемое пророчество святого Малахия, согласно которому появится Папа Петр II, при котором будет уничтожен Рим и наступит конец света и Страшный Суд. Хотя согласно этому пророчеству Петром II должен был бы стать Франциск. Но мистики сейчас все еще ищут доказательства в пользу пророчества.