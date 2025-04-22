Франциск, он же Хорхе Марио Бергольо, отказался от традиционных папских похорон и многих привилегий. Однако есть немало других малоизвестных фактов о покойном понтифике, которые расскажет 24 Канал.

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Отказывался от роскоши, но не от радости

Папа Франциск известен тем, что отказывался от роскоши. Например, после избрания Папой приказал изготовить Перстень Рыбака не из золота, а из серебра и только покрыть золотом. А еще отказался от дорогого наряда, уменьшил количество охраны и в конце жизни отказался от традиционного захоронения папы в трех гробах, вместо этого будет только один.

Такие идеалы Франциск исповедовал всю свою жизнь, однако считал, что отказ от роскоши не означает отказ от радости. Однажды Франциск даже пошутил перед монахами в одном из монастырей:

Когда монах выглядит как мумия, как же он может передать радость Христа?



Папа Франциск / Фото GettyImages

Футбольный патриот

Папа Франциск не просто был фанатом футбола, он был болельщиком аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо де Альмагро".

Понтифик даже имел почетную карточку члена фанклуба.

Папские подработки

В юношеские годы он работал на различных подработках, в частности убирал пол и мыл столы. Некоторый период он вообще работал охранником в ночном клубе.

Позже в интервью Папа говорил, что такие подработки сформировали его простоту и уважение к труду.

Епископ-кулинар

До избрания Папой епископ Бергольо жил в обычной квартире, ездил на метро и сам готовил себе еду.

Понтифик обожал простые блюда, такие как куриные котлеты и овощи на пару.

Папа-меломан

Франциск обожал музыку. Больше всего – классическую, в частности Бетховена и Моцарта.

Однако особую любовь понтифик имел к аргентинскому танго, которое, по его словам, напоминало о молодых годах.