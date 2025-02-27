Хорхе Марио Бергольо прошел долгий жизненный путь, прежде чем убедился в том, что его призвание – служение Богу. Большую биографию 266-го Папы Римского рассказывает 24 Канал.

Увлечения футболом, хунта в Аргентине: биография Папы Франциска

Он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе и был старшим из 5 детей Регины Марии Сивори и Марио Бергольо. Выходец из семьи итальянских эмигрантов из Генуи, которые осели в Аргентине, куда прибыли лишь за 8 лет до рождения первенца.



Хорхе Марио Бергольо вместе с отцом и дедушкой в Буэнос-Айресе, 1937 год / Фото Newyorker из архива семьи Бергольо

Как и любой аргентинец, Хорхе увлекался футболом (а еще танго) – любовь к клубу "Сан-Лоренсо" он пронесет через всю жизнь. Интересный факт – будущий Папа Римский учился в одной школе с легендарным футболистом Альфредо ди Стефано, знаменитым форвардом мадридского "Реала" и одним из трех лучших форвардов 20 века (если не считать Блохина).



Учитывая любовь Хорхе Бергольо к футболу, ценность обета Пресвятой Деве Кармен с отказом от просмотра телевизора, который он дал еще в 1990-м году, существенно возрастает, ведь церковник ради веры отказался от своего большого увлечения. Поэтому, кстати, культовая сцена из фильма Фернанду Мейреллиша "Два Папы", где персонаж Джонатана Прайса, который играет Бергольо вместе с героем Энтони Хопкинса, который играет Бенедикта 16, смотрят финальный матч ЧМ-2014 между Аргентиной и Германией, является художественным преувеличением. На самом деле результаты матчей Папа узнает от своих охранников – швейцарских гвардейцев или из любимой газеты La Repubblica.

Сын железнодорожного рабочего и химик-технолог по образованию, Хорхе Бергольо успел поработать вышибалой в развлекательном заведении в Кордове, а также лаборантом и уборщиком, пока в 1955 не решил поступить в духовную семинарию на Вилли Девото. В это время он также встречался с девушкой, но вынужден был отказаться от отношений ради служения богу. 11 марта 1958 года молодой семинарист вступил в католический орден иезуитов и стал монахом.



Бергольо с матерью и отцом в 1958 году / Фото Newyorker из архива семьи Бергольо

Пройдя период послушания в Чили и получив степень лицензиата по философии, Бергольо занялся преподавательской деятельностью в семинарии Святого Иосифа (на аргентинский манер – колледж Сан-Джузеппе), ректором которой он станет в начале 1980-х.

13 декабря 1969 года его рукоположили в священники. В то время Хорхе Бергольо было всего 33 года. Руководство иезуитского ордена, пораженное деятельностью священнослужителя, довольно скоро – в 1973-м году повысило его до провинциала Аргентины.

Для контекста! Для латиноамериканской страны это было тяжелое время – в 1976 году к власти в стране пришла военная хунта, которая начала репрессии против собственного народа. Особую ненависть хунты вызвала оппозиция, среди них были и священники, которые традиционно пользуются большим авторитетом и уважением в стране. Боролась со своими критиками новая власть ужасным образом – людей похищали, пытали и избивали, а затем накачивали наркотиками и алкоголем и выбрасывали в открытое море.



Такая страшная судьба ждала священников-иезуитов Орландо Йорио и Франсиско Халикса. Их похитили военные и через 5 суток их полуобнаженные тела прибило к берегу. Уже после свержения хунты Бергольо, как руководителя аргентинских иезуитов, обвинили в бездействии, что привело к смерти двух монахов его ордена. Это не было так, ведь во время диктатуры Бергольйо возможности церковника были невелики, но он делал, что мог, в частности, почти повторяя подвиг митрополита Андрея Шептицкого, организовал тайную сеть, которая помогала оппозиционерам бежать от хунты в Бразилию. Впоследствии Бергольо выступал в качестве свидетеля на процессах о преступлениях военных.



Хорхе Бергольо любил ездить общественным транспортом / Фото AP

В начале 2000-х Орасио Вербицки издал книгу, в которой повторил эти обвинения. Они стали основанием для длительного расследования о сотрудничестве с диктатурой, которое едва не помешало уже тогда кардиналу Бергольо стать Папой. Последние обвинения против церковника были сняты лишь незадолго до Конклава 2013 года.

В 1986 году господин Бергольо получил степень доктора богословия в Германии, а после возвращения в Аргентину стал духовным директором Кордовской архиепископии.

Стремительный подъем продолжился в 1990-е годы прошлого века, когда кардинал Антонио Кварассино рукоположил Бергольо в епископа. Иезуит был сначала коадъютором, а после смерти покровителя – архиепископом Буэнос-Айреса и ординаром католиков в Аргентине. Далее было назначение в кардиналы и получение нескольких административных постов уже в Ватикане.

Уникальный Папа: интересные факты

Стать Папой Римским аргентинец мог еще в 2005 году после смерти Иоанна Павла II. Но тогда Конклав не рискнул избрать первого за более чем тысячу лет не европейца (а, может, учитывал судебное дело против аргентинского кардинала, которое случайно стартовало именно весной того года) и доверил высший церковный пост немецкому кардиналу Йозефу Ратцингеру, который возглавил католическую церковь как Бенедикт XVI.

Возможно, тогда это решение казалось единственно верным, но 8 лет спустя Бенедикт XVI сложил с себя обязанности с официальной формулировкой – по состоянию здоровья, чем вызвал огромный скандал и нанес католичеству большой репутационный удар, ведь от должности Раба рабов божьих не отрекаются.



Папа Франциск и Папа Бенедикт 16 / Фото Vatican Media

Ватикан оказался перед необходимостью исправлять ситуацию и только с пятой попытки выбор Конклава пал на кардинала Бергольо. Тот взял себе имя Франциска в честь святого Франциска Ассизского, известного своей простотой и смирением. Показательно, что он стал первым номером, ведь ранее ни один из его 255 предшественников такого имени не выбирал.

Франциск Первый стал 266-м по счету и первым Папой из Западного полушария, а также первым главой Ватикана из Ордена иезуитов.

Также господин Бергольо прервал более чем столетнюю традицию, когда Папами не избирали монахов. Кроме того, Франциск стал первым Папой-неевропейцем, начиная с 741 года. Последним таким был Григорий Третий, сириец по происхождению.

Реформы, провал в Азии, уступки ЛГБТ и встреча с Кириллом и Кастро

От нового понтифика ждали восстановления репутации и авторитета церкви, а это не было возможно без реформ. В новом статусе Папа Франциск взялся наводить порядок в церкви.

Так, в 2013 году Банк Ватикана впервые в истории опубликовал годовой отчет, чтобы развеять подозрения в коррупции, которые после неслыханной популярности бестселлера Дэна Брауна "Код да Винчи" превратились в мощную теорию заговора. Впоследствии Ватикан попросил авторитетную аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers провести независимый аудит церковной бухгалтерии, чего раньше тоже не случалось и считалось табу.

Папа подал и личный пример скромности, отказавшись от многих, по его мнению – чрезмерных, привилегий. Он предпочел сам оплачивать свои счета, отказался от традиционной личной резиденции Пап – Апостольского дворца в пользу более скромной резиденции Святой Марты.

Новый Папа отказался и от лимузина и личного водителя в пользу общественного транспорта и скромной машины марки Fiat.

Кроме того, понтифик порывался постоянно сам готовить себе еду, а еще просыпался в 4:30 утра и засыпал строго в 10 вечера, давая пример благочестия всем верующим.

Также он в конце 2024 года кардинально изменил погребальный обряд высших церковных иерархов, отказавшись от излишеств. Он отказался от традиционных трех гробов (кипарисового, свинцового и дубового), которые использовались ранее, и выбрал только один – деревянный гроб с цинковой вставкой. Также тело Папы не будут выставлять на возвышенной платформе в соборе Святого Петра для обозрения публики, как это делали раньше. Посетители смогут отдать дань уважения понтифику, но его тело будет оставаться в гробу с открытой крышкой.

Также Папа сделал акцент на успехи католичества не в Европе, где церковь стремительно теряет свои позиции, а на других континентах. В частности, в Африке и родной для него Латинской Америке. На этих континентах авторитет Церкви до сих пор высокий, высокими остаются запросы и на миссионерскую деятельность католиков.

При этом в Азии инициативы понтифика скорее были неудачными. Ватикан ничего не сделал против притеснений христиан в Китае, где ныне священники фактически стали подчиненными местных коммунистов. Также Святой престол особо не обращал внимание на геноцид уйгуров и других безгосударственных народов. С другой стороны, если это игнорирует весь так называемый цивилизованный мир, то что вы хотите от лидера государства, которое в словарях записано как "страна-карлик".

В социально-бытовой сфере реформаторская позиция нового Папы проявилась в упрощении процедуры аннулирования брака и регулярной критике священников, которые отказываются крестить внебрачных детей.

При этом Папа, как и положено иезуиту, долго оставался консерватором-аскетом с традиционно негативным отношением к абортам и эвтаназии. Однако церковь во времена Франциска все же должна была идти в ногу со временем и сделала существенные уступки представителям ЛГБТ-сообщества, заинтересованным в религии.



Папа Франциск 16 сентября в Ватикане / Фото Grzegorz Galazka / Mondadori

Несмотря на предыдущие игнорирования интернета понтифик все же завел себе соцсети – у него появились официальные профили в Instagram и Twitter.

Папа Франциск попытался преодолеть тысячелетний раскол между двумя ветвями христианства и был сторонником сближения Ватикана и Москвы.



Удивляться такой экстравагантности не надо, потому что Папа встречался и с более одиозными лицами, в частности коммунистическим диктатором Кубы Фиделем Кастро в 2015 году.



Папа Франциск с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро в резиденции Кастро в Гаване, 20 сентября 2015 года / Фото ABC

Во время встречи с патриархом РПЦ Кириллом в Гаване 12 февраля 2016 года Папа заключил с путинистом совместную декларацию, очевидно надеясь, что она станет началом сближения. Впрочем, церковь в России (она же РПЦ) – элемент пропаганды и верные слуги режима, поэтому ждать какой-то благости от военных преступников или их пособников очень наивно.



Фото встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году / Фото Vatican media

К теме Папа Римский оскандалился заявлением об убийцах

Папа Римский этого так и не понял и до последнего продолжал посылать тем варварам миролюбивые сигналы, апеллируя попеременно то к Достоевскому, то к христианским ценностям. Российские же попы в это время благословляли оккупантов на убийства украинцев.

Скандальное: что Папа наговорил об Украине и российской агрессии

Папа за свою "каденцию" наговорил немало скандальных вещей об Украине, войне и России. Приводим самые известные из них.

Насильственная агрессия против Украины, к сожалению, не замедляется. Это бессмысленная резня, где ежедневно повторяются убийства и зверства. Для этого нет никакого оправдания. Я умоляю всех участников международного сообщества по-настоящему участвовать в том, чтобы положить конец этой невыносимой войне,

– сказал папа Франциск верующим, собравшимся на площади Святого Петра, в своем воскресном обращении и благословении 20 марта 2022 года.

Перед лицом опасности самоуничтожения, человечество должно осознать, что настало время остановить войну, стереть ее из человеческой истории, прежде чем она сотрёт человеческую историю. Каждый политический лидер должен задуматься и посвятить себя этой цели! В этом – зверство войны, что является варварским и святотатским действием! Мы не должны привыкать к войне! Мы должны вместо этого превратить сегодняшнее возмущение в завтрашнее обязательство. Потому что если из этой истории мы выйдем такими же, какими были до этого, то все определенным образом будем виноваты,

– воскресная речь Папы от 27 марта 2022 года.

Беженцев разделяют. Есть первый класс, есть второй класс, по цвету кожи, из развитой они страны или неразвитой. Мы расисты, мы расисты. И это плохо,

– Папа намекает на "особое" отношение для украинских беженцев в Европе по сравнению с беженцами из Африки и Ближнего Востока. 15 апреля 2022 года, интервью Папы итальянскому телеканалу RAI.

В том же интервью Папа цитировал также и Достоевского с тезисом, что даже у худших преступников была мать, но надо заметить, что первой это сделала его собеседница Лорена Бьянкетти.

В Украине это восприняли как адвокацию России, которая традиционно использует культуру для прикрытия своих преступных целей.

Подробнее читайте здесь Достоевский и "гуманизм": почему заявления Папы противоречат истине и возмущают украинцев

Я думаю о той бедной девушке, которая погибла из-за бомбы, заложенной под сиденьем ее машины в Москве,

– Папа Римский о дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина и пропагандистке Дарье Дугиной.

Также он назвал ее "невинной жертвой войны". Это вызвало всеобщее возмущение. МИД Украины даже вызвало на разговор апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса, чтобы Папе развеять эту ересь.

Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной (страны - 24 Канал) великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия,

– обращение Папы 25 мая 2023 года к российской молодежи.

Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть восстановлена и зерно могло быть безопасно транспортировано,

– сказал Франциск 30 июля 2023 года, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра.

Понтифик призвал верующих молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Пусть же, согласно давней традиции, Олимпиада станет поводом установить перемирие в войнах, демонстрируя искреннее стремление к миру. Не забывайте о мученической Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, находящихся в состоянии войны. Не забывайте, что война – это поражение,

– Франциск во время молитвы на площади Святого Петра 21 июля 2024 года призывает к "олимпийскому перемирию", что изначально было языческой традицией.

Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. И сегодня мы можем вести переговоры с помощью международных государств... Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут, вам нужно иметь мужество вести переговоры,

– в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, записанном в феврале 2024 года и изданном 9 марта 2024 года.

Помощь Папы Украине

При этом совсем перечеркивать миротворческие инициативы Папы и Святого престола не стоит, потому что на попытки призвать украинцев подставить агрессору вторую щеку и проведение совместных молебнов и маршей для украинцев и россиян и таким образом приравнять жертву к агрессору, приходятся усилия Ватикана по освобождению украинских пленников и украденных россиянами украинских детей (ради этой миссии Папа отправил своего личного посланника – кардинала Матео Дзуппи).

Папа был инициатором многочисленных благотворительных акций и сборов для украинских беженцев, лично встречался с пострадавшими от российского зла украинцами.

В начале полномасштабного вторжения – 25 февраля 2022 года – Папа сознательно нарушил протокол и сам пошел в консульство России в Ватикане просить, чтобы там передали руководству мольбы прекратить войну. Конечно, циничные россияне только посмеялись над унижением Святого отца.

Но Папа Франциск не остановился и продолжил просить мира для Украины. Теперь у сил, которые выше Путина, хотя и не всегда этим пользуются. Он завел традицию еженедельных упоминаний об Украине в апостольских молитвах. И хотя войну они, к сожалению, не остановили, но продолжают привлекать внимание к трагедии верующих всего мира.

Ту же цель имели встречи Папы с представителями Украины. В частности, 11 октября 2024 года аудиенцию в Ватикане имел президент Владимир Зеленский.

Он подарил Папе картину "Бучанская резня: история Марички", напомнив понтифику о страданиях украинцев и преступлениях россиян.

Также стоит вспомнить встречу и совместную молитву об Украине в Ватикане Папы Франциска и главы украинского православия митрополита Епифания, которая состоялась 13 декабря 2024 года. Де-факто это признание ПЦУ Ватиканом.

Болезнь Папы

9 февраля 2025 года Папа Римский начал произносить проповедь на площади Святого Петра по случаю юбилея итальянских вооруженных сил, полиции и сил безопасности. Но не смог завершить речь из-за проблем с дыханием. А уже через несколько дней понтифик оказался в больнице.

Начали распространяться тревожные новости – Папа Римский очень сильно заболел. У 88-летнего понтифика обнаружили полимикробную инфекцию и сложную форму двусторонней пневмонии, которая поразила легкие.

Представители Святого престола рассказали о "критическом состоянии" Папы, а некоторые инсайдеры даже сообщили о худших новостях уже в ближайшее время. Также не исключено, что Папа Франциск по примеру своего предшественника отречется от своего титула, однако сам понтифик предпочел бы этого в ближайшее время не делать, а найти в себе силы, чтобы довести до конца Юбилейный год христианства, который отмечает католическая церковь.

Франциск до последнего активно путешествовал и не обращал внимания на проблемы со здоровьем – из-за постоянной боли в коленях и спине он большую часть встреч и визитов проводил на специальной коляске, но не отменял важных для церкви мероприятий и даже нашел время на написание собственных мемуаров. Они вышли в январе 2025 года под названием "Надежда".

Сейчас понятно, что поддерживать сверхнасыщенный график встреч и путешествий с такой болезнью Папе Франциску уже фактически невозможно. Тем не менее во всем мире надеются на чудо.