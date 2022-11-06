Скандальное заявление Папа Римский сделал во время интервью. Он заявил, что после начала полномасштабного вторжения ходил в российское посольство и общался там с представителем страны-оккупанта.

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Папа Римский заявил, что был готов ехать в Москву. Однако Сергей Лавров заявил, что "пока не нужно". Понтифик подчеркнул, что с тех пор Святой Престол работает над тем, чтобы найти решение.

В то же время Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.

Папа Римский подчеркнул, что очень уважает россиян. А Достоевский вообще "вдохновляет думать о христианстве".

Подытожил свои слова понтифик тем, что очень любит украинцев и очень любит россиян.

Скандальные заявления Папы Римского

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