Скандальное заявление Папа Римский сделал во время интервью. Он заявил, что после начала полномасштабного вторжения ходил в российское посольство и общался там с представителем страны-оккупанта.

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Папа Римский заявил, что был готов ехать в Москву. Однако Сергей Лавров заявил, что "пока не нужно". Понтифик подчеркнул, что с тех пор Святой Престол работает над тем, чтобы найти решение.

В то же время Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.

Папа Римский подчеркнул, что очень уважает россиян. А Достоевский вообще "вдохновляет думать о христианстве".

Подытожил свои слова понтифик тем, что очень любит украинцев и очень любит россиян.

Обратите внимание! Людмила Филиппович – религиовед и доктор философских наук – заметила, что Ватикан, несмотря на все зверства России, до сих пор относится к стране-оккупантке с особым пиететом. В то же время, положительные изменения все-таки есть.

Скандальные заявления Папы Римского

Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.

Также понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заметил, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".

Кроме того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.

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