Скандальну заяву Папа Римський зробив під час інтерв'ю. Він заявив, що після початку повномасштабного вторгнення ходив у російське посольство та спілкувався там з представником країни-окупантки.

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Папа Римський заявив, що був готовий їхати до Москви. Однак Сергій Лавров заявив, що "наразі не треба". Понтифік наголосив, що з того часу Святий Престол працює над тим, аби знайти рішення.

Водночас при цьому Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.

Папа Римський наголосив, що дуже поважає росіян. А Достоєвський взагалі "надихає думати про християнство".

Підсумував свої слова понтифік тим, що дуже любить українців, і дуже любить росіян.

Скандальні заяви Папи Римського

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