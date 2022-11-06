Скандальну заяву Папа Римський зробив під час інтерв'ю. Він заявив, що після початку повномасштабного вторгнення ходив у російське посольство та спілкувався там з представником країни-окупантки.

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Папа Римський заявив, що був готовий їхати до Москви. Однак Сергій Лавров заявив, що "наразі не треба". Понтифік наголосив, що з того часу Святий Престол працює над тим, аби знайти рішення.

Водночас при цьому Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.

Папа Римський наголосив, що дуже поважає росіян. А Достоєвський взагалі "надихає думати про християнство".

Підсумував свої слова понтифік тим, що дуже любить українців, і дуже любить росіян.

Зверніть увагу! Людмила Филипович – релігієзнавиця та докторка філософських наук – зауважила, що Ватикан, попри всі звірства Росії, досі ставиться до країни-окупантки з особливим пієтетом. Водночас позитивні зміни все-таки є.

Скандальні заяви Папи Римського

Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.

Також понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яку нібито вбили у Росії, "невинною жертвою". Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що "українське серце розривається від слів Папи".

Окрім того, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.

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