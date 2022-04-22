Скасування зустрічі з Кирилом

Про це Папа Римський Франциск заявив в інтерв'ю. За його словами, що від зустрічі відмовились, оскільки, на думку дипломатів Ватикану, вона могла б "викликати велику плутанину". При цьому понтифік назвав свої відносини з Кирилом "дуже хорошими".

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Раніше Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи Римського в Ліван 12 – 13 червня на день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

Зустріч російського патріарха і Папи Римського не була б першою. Франциск і Кирило мали бесіду на Кубі у 2016 році.

Ставлення Франциска до війни в Україні

Папа Франциск кілька разів завуальовано критикував Росію і президента Володимира Путіна через війну, використовуючи такі терміни, як невиправдана агресія і вторгнення, і засуджуючи звірства проти мирних жителів.

При цьому він ніколи прямо не згадував ні державу-агресорку, ні Путіна. А глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило прямо благословив вторгнення Росії в Україну.

Також Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні. Але у РФ відмовилися від такої пропозиції.