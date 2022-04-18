Про це командир 36-ї окремої бригади морської піхоти написав у листі, адресованому понтифіку. Військовий зазначив, що є не католиком, а православним, вірить у Бога і знає, що світло завжди перемагає темряву.

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Сергій Волина вказав, що не бачив звернень Франциска до світу і не читав його заяв, бо воює понад 50 днів у повному оточенні та все, на що має час, – це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.

Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів,

– наголосив майор.

Командир морпіхів підкреслив, що Папа Римський, ймовірно, ніколи не бачив нічого схожого на те, що зараз відбувається в Маріуполі, бо саме так виглядає пекло.

У Маріуполі – пекло

Він вказав, що не мав достатньо часу, аби описати всі жахи, які бачить у Маріуполі щодня:

в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами;

у голоді та холоді;

під прицілом ворожою авіації;

помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.

Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе,

– підсумував Сергій Волина.



Командир морпіхів написав листа Папі Римському / Фото "Української правди"

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