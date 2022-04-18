Про це командир 36-ї окремої бригади морської піхоти написав у листі, адресованому понтифіку. Військовий зазначив, що є не католиком, а православним, вірить у Бога і знає, що світло завжди перемагає темряву.
Читайте також У Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей, – Андрющенко
Сергій Волина вказав, що не бачив звернень Франциска до світу і не читав його заяв, бо воює понад 50 днів у повному оточенні та все, на що має час, – це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів,
– наголосив майор.
Командир морпіхів підкреслив, що Папа Римський, ймовірно, ніколи не бачив нічого схожого на те, що зараз відбувається в Маріуполі, бо саме так виглядає пекло.
У Маріуполі – пекло
Він вказав, що не мав достатньо часу, аби описати всі жахи, які бачить у Маріуполі щодня:
- в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами;
- у голоді та холоді;
- під прицілом ворожою авіації;
- помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.
Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе,
– підсумував Сергій Волина.
Командир морпіхів написав листа Папі Римському / Фото "Української правди"
Варте уваги – Зеленський запевнив, що не залишить Маріуполь: дивіться відео