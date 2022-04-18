Об этом командир 36-й отдельной бригады морской пехоты написал в письме, адресованном понтифику. Военный отметил, что является не католиком, а православным, верит в Бога и знает, что свет всегда побеждает тьму.

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Сергей Волына указал, что не видел обращений Франциска к миру и не читал его заявлений, потому что воюет более 50 дней в полном окружении и все, на что есть время – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, пищи и медикаментов,

– подчеркнул майор.

Командир морпехов подчеркнул, что Папа Римский, вероятно, никогда не видел ничего похожего на то, что сейчас происходит в Мариуполе, потому что именно так выглядит ад.

В Мариуполе – ад

Он указал, что не было достаточно времени, чтобы описать все ужасы, которые видит в Мариуполе каждый день:

в бункерах живут женщины с детьми, с младенцами;

в голоде и холоде;

под прицелом вражеской авиации;

умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое,

– подытожил Сергей Волина.

Командир морпехов написал письмо Папе Римскому / Фото "Украинской правды"

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