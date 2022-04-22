Отмена встречи с Кириллом

Об этом Папа Римский Франциск заявил, интервью изданию. По его словам, от встречи отказались, поскольку, по мнению дипломатов Ватикана, она могла бы "вызвать большую путаницу". При этом понтифик назвал свои отношения с Кириллом "очень хорошими".

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Ватикан рассматривал возможность продолжения поездки Папы Римского в Ливан 12 – 13 июня на день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Ранее уже проходила встреча русского патриарха и Папы Римского. Это произошло на Кубе в 2016 году.

Отношение Франциска к войне в Украине

Папа Франциск несколько раз завуалированно критиковал Россию и президента Владимира Путина из-за войны войны, используя такие термины, как неоправданная агрессия и вторжение, и осуждая зверства против мирных жителей.

При этом он никогда прямо не упоминал ни Россию, ни Путина. А глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл прямо благословил вторжение России в Украину.

Также Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине. Но в РФ отказались от такого предложения.