У своїй проповіді Папа закликав до переговорів та припинення вогню. Також понтифік згадав звірства росіян у Бучі й Ізюмі, знищення Маріуполя та удар по автоколоні в Запоріжжі.

Зверніть увагу У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО

Папа звернувся до Зеленського та Путіна

Папа Франциск згадуючи Бучу, Ірпінь, Маріуполь та Запоріжжя не уточнював, що саме сталося в тих містах та хто це вчинив. Водночас глава католицької церкви відзначив, що світ стоїть перед ядерною загрозою.

Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд,

– зазначив Папа.

Крім того, понтифік засудив нещодавні дії, які суперечать принципам міжнародного права. Але Папа не зазначив, про які саме події йдеться.

"Я рішуче засуджую серйозну ситуацію, що останніми днями створилася через чергові дії, суперечні з принципами міжнародного права. Вона насправді посилює загрозу ядерної ескалації, аж до побоювання неконтрольованих і катастрофічних наслідків на світовому рівні", – заявив Папа.

Франциск звернувся до Путіна та попросив його "з любові до власного народу" зупинити війну. Та от біда, що диктатору немає діла до свого народу. Також Папа звернувся і до Володимира Зеленського із закликом іти на переговори з Росією через страждання українців від війни.

Переговори Зеленського та Путіна неможливі

Під час жалюгідного видовища у вигляді анексії території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей кремлівський диктатор Владімір Путін заявив про готовність до перемовин з Україною.

Водночас українська сторона ще задовго до псевдореферендумів називала фейкові голосування червоною лінією, після перетину яких переговори стануть неможливими. Варто відзначити, що перемовини зупинили ще після того, як світові стало відомо про звірства на Київщині.

30 вересня президент Володимир Зеленський офіційно повідомив, що Україна не відмовляється від перемовин з Росією, але говорити з Путіним не буде, бо з ним переговори неможливі. Перемовини проводитимуть лише з новим російським президентом.

Цікаво – уся правда про путінський режим у Росії: дивіться відео