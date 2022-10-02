Ллойд Остін підкреслив, що США підтримують політику відкритих дверей НАТО. Однак рішення про входження в Альянс нових членів приймається колективно.

Зверніть увагу Президенти 9 країн НАТО підтримали членство України і закликали збільшити військову допомогу

30 країн НАТО повинні підтримати рішення

Голова Пентагону підкреслив, що членство України повинні погодити чинні члени Альянсу, тобто 30 країн.

Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку,

– наголосив Остін.

Також керівник Пентагону підкреслив, що зараз США зосереджені на допомозі України, яка від 24 лютого протистоїть повномасштабній російській агресії.

Остін відзначив, що зараз Пентагон бачить хороші результати і наголосив, що зараз Вашингтон продовжує робити все для успіху України.

Третина Альянсу вже підтримала членство України

30 вересня на тлі цинічної та ганебної спроби Росії анексувати територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ до НАТО за скороченою процедурою.

Станом на 2 жовтня 10 країн, тобто третина Альянсу вже підтримала членство України, зокрема свою підтримку висловили:

Польща;

Латвія;

Литва;

Естонія;

Чехія;

Словаччина;

Румунія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Канада.

Президенти 9 з 10 країн, які підтримали членство України, тобто лідери усіх вищезгаданих держави крім Канади, опублікували спільну заяву, в якій засудили спроби Росії анексувати українські територій та наголосили на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Також політики закликали Альянс суттєво збільшити оборону допомогу Україні.

Лідери країн відзначили, що на власні очі побачили наслідки перебування росіян в Україні під час своїх візитів до нашої країни, а тому не можуть ігнорувати кричущі порушення міжнародного права.

Тим часом у пропагандистів палає від заявки України в НАТО: дивіться відео