У спільній заяві лідери 9 країн вкотре наголосили, що ніколи не визнають анексії українських територій. Також політики підкреслили, що на власні очі бачили наслідки перебування росіян на території України, тому переконані, що не можуть мовчати про порушення Росією міжнародного права.

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Лідери 9 країн підтримали прагнення України вступити в НАТО

Президенти наголосили, що підтримують Україну і її право на самозахист та закликали Росію негайно покинути українську територію. Для цього лідери закликали усіх членів НАТО істотно збільшити військову допомогу Україні.

Крім того, президенти наголосили на підтримці рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 на якому тодішній Генсек Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами Альянсу.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і заохочуємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та притягнуті до відповідальності,

– наголосили в заяві.

Спільну заяву опублікували:

президент Польщі Анджей Дуда;

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

Зверніть увагу! Після жалюгідної спроби Росії анексувати територію України президент Володимир Зеленський повідомив про те, що наша країна подає заявку на вступ до НАТО за скороченою процедурою. Глава держави разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписав відповідний документ. Крім вищезгаданих 9 країн, про підтримку членства України заявили і в Канаді. Таким чином третина Альянсу вже виступила за членство нашої країни.

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