В совместном заявлении лидеры 9 стран в очередной раз подчеркнули, что никогда не признают аннексии украинских территорий. Также политики подчеркнули, что своими глазами видели последствия пребывания россиян на территории Украины, поэтому убеждены, что не могут молчать о нарушении Россией международного права.

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Лидеры 9 стран поддержали стремление Украины вступить в НАТО

Президенты подчеркнули, что поддерживают Украину и ее право на самозащиту и призвали Россию немедленно покинуть украинскую территорию. Для этого лидеры призвали всех членов НАТО значительно увеличить военную помощь Украине.

Кроме того, президенты отметили поддержку решения Бухарестского саммита НАТО 2008, на котором тогдашний Генсек Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса.

Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения России, требуем от России немедленно выйти из всех оккупированных территорий и поощряем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все совершающие преступления агрессии должны быть привлечены к ответственности и привлечены к ответственности,

– отметили в заявлении.

Общее заявление опубликовали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Словакии Зузана Чапутова;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Иоганнис.

Обратите внимание! После жалкой попытки России аннексировать территорию Украины президент Владимир Зеленский сообщил о том, что наша страна подает заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре. Глава государства вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал соответствующий документ. Кроме 9 стран, о поддержке членства Украины заявили и в Канаде. Таким образом, треть Альянса уже выступила за членство нашей страны.

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