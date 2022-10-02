Про це 24 каналу розповів представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. За його словами, це паралельний двосторонній процес, який курує голова Офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Ми говоримо про паралельні, але взаємопов'язані речі. У підсумковому варіанті вони приведуть до того, що Україна буде в складі НАТО. А, можливо, на перехідний період напрацюємо договір про гарантії безпеки,

– зазначив Веніславський.

Документ вже передали дипломатам 30 країн

Веніславський зазначає, що відповідний проєкт договору вже передали представникам 30 держав-членів НАТО. Перед тим Україна провела низку перемовин з деякими учасниками організації.

Він переконаний, що документ може стати не лише основою для гарантій безпеки України, але й інших потенційних представників такого колективного договору. Цікаво, що в приватному спілкуванні не всі представники держав переконані, що НАТО одразу застосує 5 статтю у відповідь на потенційний напад Росії.

А договір, який пропонує Україна, вносить чіткі, юридично вивірені дії на потенційну агресію з боку Росії чи інших держав.

В ідеалі це буде багатосторонній міжнародний договір нового формату з конкретними діями у відповідь на загрози, які будуть виникати або виникають для територіальної цілісності країн-учасників цього договору,

– наголосив Веніславський.

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Додамо, Україна звернулася в суд ООН через анексію тимчасово окупованих територій, яку здійснила Росія після фейкових "референдумів". Глава МЗС Дмитро Кулеба просить суд якнайшвидше розглянути цю справу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Путін взагалі не знає, що таке честь та гідність. Україна готова до переговорів з Росією, але вже з іншим її президентом.