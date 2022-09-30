Найперше Столтенберг відреагував на анексію Росією українських територій, передає 24 канал. Він наголосив, що це незаконне захоплення земель. Союзники НАТО ніколи не визнають анексії.

Важливо Україна подає термінову заявку на вступ до НАТО

Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Херсон та Запоріжжя – це Україна. Так само як і Крим,

– наголосив Столтенберг.

НАТО не є стороною конфлікту, але підтримує Україну

Генсек зазначив, що НАТО не є стороною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла здійснювати своє право на самозахист, закріплене в Хартії ООН.

Путін мобілізував сотні тисяч осіб, погрожує ядерною зброєю та незаконно захоплює українські території. Столтенберг вважає, що це найсерйозніша ескалація від початку війни. Однак це ознака слабкості. Це означає, що війна відбувається не так, як планував Путін. Він зазнав поразки у стратегічних цілях.

Якщо Росія припинить воювати, буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як суверенна та незалежна держава,

– наголосив Столтенберг.

Реакція на заявку вступу України до НАТО

Столтенберг наголосив, що НАТО залишається відкритим для нових членів. Альянс підтримує право України обирати новий шлях. Однак рішення про членство прийматимуть усі 30 союзників.

За словами Генсека, зараз НАТО сфокусоване на наданні допомоги Україні.

Перемога України – це також інтереси НАТО

Далі Генсек наголосив, що ми не говоримо про рівні сторони конфлікту. Він зауважив, що з одного боку є агресор – Росія, а з іншого жертва агресії – Україна. Однак перемога України – це також інтереси НАТО. В іншому випадку авторитарні країни будуть робити все, що їм заманеться за допомогою сили. Столтенберг наголосив, що бездіяльність – великий ризик.

"Путін намагається переконати нас не підтримувати Україну, але йому це не вдасться. І меседж від НАТО – ми й надалі підтримуватимемо Україну", – додав Столтенберг.

Росію попередили про наслідки застосування ядерної зброї

Він додав, що Росію чекають "серйозні наслідки", якщо вона застосує ядерну зброю. За словами секретаря, ядерна риторика Путіна – небезпечна та безрозсудна.

НАТО пильно стежить за тим, що робить Росія. Вона мусить розуміти, що ядерну війну не можна виграти.

Атаки на "Північні потоки"

Альянс підтримує зусилля щодо розслідування інцидентів витоків на "Північних пототках". Генсек зазначив, що потрібно встановити причетних до вибухів на газопроводах.

"Ми посилимо обмін інформацією і вже вивчаємо дані, які збирали останніми тижнями, і шукаємо, що можна знайти щодо цих атак на "Північні потоки", – додав Столтенберг.

Брифінг Столтенберга: дивіться відео

Україна подала заявку на вступ у НАТО

Під час засідання РНБО було вирішили, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у спрощеному порядку. Про це українцям розповів президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що фактично ми вже діємо за стандартами НАТО, тому Україні залишається стати членом Альянсу юридично.

Проте Київ розуміє, що таке рішення потребує консенсусу всіх членів Альянсу, а відтак – часу.

Поки це відбуватиметься, Зеленський пропонує реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором. Його розробили і представили нашим партнерам.

Дивіться більше – Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО: відео