Столтенберг отреагировал на заявку Украины о вступлении в НАТО, передает 24 канал. Он подчеркнул, что это незаконный захват земель. Союзники НАТО никогда не признают анекции.

Важно Украина подает срочную заявку на вступление в НАТО

Донецк – это Украина, Луганск – это Украина, Херсон и Запорожье – это Украина. Так же как и Крым,

– подчеркнул Столтенберг.

НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает Украину

Генсек отметил, что НАТО не является стороной конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла осуществлять свое право на самозащиту, закрепленную в Хартии ООН.

Путин мобилизовал сотни тысяч человек, угрожает ядерным оружием и незаконно захватывает украинские территории. Столтенберг считает, что это самая серьезная эскалация с начала войны. Однако это признак слабости. Это означает, что война идет не так, как планировал Путин.

Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как суверенное и независимое государство.

– подчеркнул Столтенберг.

Реакция на заявку вступления Украины в НАТО

Столтенберг отметил, что НАТО остается открытым для новых членов. Альянс поддерживает право Украины выбирать новый путь. Однако решение о членстве будут принимать все 30 союзников.

По словам Генсека, сейчас НАТО сфокусировано на оказании помощи Украине.

Победа Украины – это также интересы НАТО

Далее Генсек подчеркнул, что мы не говорим о равных сторонах конфликта. Он отметил, что с одной стороны есть агрессор – Россия, а с другой – жертва агрессии – Украина. Однако победа Украины – это также интересы НАТО. В противном случае авторитарные страны будут делать все, что им вздумается с помощью силы.

"Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину, но ему это не удастся. И месседж от НАТО – мы будем и дальше поддерживать Украину", – добавил Столтенберг.

Россию предупредили о последствиях применения ядерного оружия

Он добавил, что Россию ждут "серьезные последствия", если она применит ядерное оружие. По словам секретаря, ядерная риторика Путина – опасна и безрассудна.

Брифинг Столтенберга: смотрите видео

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Во время заседания СНБО было решено, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в упрощенном порядке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что фактически мы уже действуем по стандартам НАТО, поэтому Украина остается юридически членом Альянса.

Однако Киев понимает, что такое решение требует консенсуса всех членов Альянса, а значит – времени.

Пока это будет происходить, Зеленский предлагает реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности. Его разработали и представили нашим партнерам.

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