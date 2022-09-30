Під час засідання РНБО було вирішено, що Україна подає термінову заявку до НАТО. Про це під час звернення 30 вересня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Україна підписує заявку на вступ до НАТО

Зеленський повідомив, що хоч фактично ми вже діємо за стандартами НАТО, Україні залишається стати членом Альянсу юридично. Тож Україна вирішила підписати заявку на вступ до Альянсу у пришвидшеному порядку.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО,

– повідомив Зеленський.

Глава держави зауважив, що це можливо, оскільки цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Тож, на думку президента, прийняти пришвидшену заявку від України на вступ до Альянсу буде справедливим рішенням, особливо для України.

Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором, що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО,

– додав він.

Зеленський про вступ України до НАТО: дивіться відео

Україна вже довела сумісність зі стандартами Альянсу

Президент України зауважив, що саме в Україні вирішується доля демократії у протистоянні з тиранією. Зеленський переконаний, у фактично ми вже пройшли свій шлях до НАТО і довели, що гідні бути повноцінними членами Альянсу на полі бою війни, якої сучасна Європа ще не бачила

Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс, де-факто,

– сказав глава держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що заявка на пришвидшений вступ до НАТО вже підписана. Там стоять 3 підписи: прем'єра, президента Володимира Зеленського та глави ВРУ Руслана Стефанчука.

Важливо! Сьогодні, 30 вересня, відбудеться терміновий брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга. Тож вже невдовзі ми почуємо його думку щодо заявки України на вступ до Альянсу.

Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО / фото Денис Шмигаль

Шмигаль наголосив, що Україна давно довела, що є гідним та надійним союзником, тож "тепер настав час закріпити це юридично".