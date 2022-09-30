Брифінг запланований на 19:00 за київським часом. Поки що невідомо, що саме говоритиме Столтенберг, однак очевидно, що мова йтиме про Україну.

Зверніть увагу Україна подає термінову заявку на вступ до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО

30 вересня у Москві відбулася жалюгідна вистава – диктатор Владімір Путін разом з бойовиками та гауляйтерами затвердив незаконну анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На тлі цього Володимир Зеленський скликав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та РНБО.

Після засідання президент офіційно повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО. Однак глава держави відзначив, що Швеція та Фінляндія цього року почали процес приєднання до Альянсу за скороченою процедурою, тому переконаний, що Україна також заслуговує на це. Скорочена процедура передбачає вступ до НАТО без Плану дій щодо членства, який надають кандидатам на вступ.

Україна та шлях до НАТО

Подання заявки це ще не членство, але це ще один крок до втілення євроатлантичної перспективи України, яка почалася ще у 2008 році. Щоправда, тоді, на жаль, Україна та Грузії відмовили у наданні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Та попри те, з 2014 року Україна продовжила рух у бік ЄС на НАТО, про що свідчить навіть закріплення у нашій Конституції офіційного євроатлантичного курсу.

Питання членства України в НАТО, яке до повномасштабного вторгнення в Європі не розглядали, Росія використовувала для погроз та шантажу. Напередодні вторгнення до України Кремль висунув ультиматум Альянсу про нерозширення та про те, що Україна ніколи не має стати членом НАТО.

Після вторгнення Росії, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО і зараз протоколи про їхнє членство на стадії ратифікації всіма членами Альянсу. Попри те, що НАТО не втсупило у війну, у Москві продовжують звинувачувати Альянс у нібито розпалюванні війни і переконують, що зараз війна йде нібито не з Україною, а з США та НАТО.

Що б там не казав Кремль, Україна продовжує свій шлях.

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