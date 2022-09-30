Брифинг запланирован на 19:00 по Киеву. Пока неизвестно, что именно будет говорить Столтенберг, однако очевидно, что речь пойдет об Украине.

Обратите внимание Украина подает срочную заявку на вступление в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО

30 сентября в Москве состоялось жалкое представление – диктатор Владимир Путин вместе с боевиками и гауляйтерами утвердил незаконную аннексию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. На этом фоне Владимир Зеленский созвал заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО.

После заседания президент официально сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО. Однако глава государства отметил, что Швеция и Финляндия в этом году начали процесс присоединения к Альянсу по сокращенной процедуре, поэтому убежден, что Украина также заслуживает этого. Сокращенная процедура предусматривает вступление в НАТО без Плана действий по членству, предоставляемому кандидатам на вступление.

Украина и путь в НАТО

Подача заявки это еще не членство, но это еще один шаг к воплощению евроатлантической перспективы Украины, которая началась еще в 2008 году. Правда, тогда, к сожалению, Украина и Грузия отказали в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе.

Однако, с 2014 года Украина продолжила движение в сторону ЕС на НАТО, о чем свидетельствует даже закрепление в нашей Конституции официального евроатлантического курса.

Вопрос членства Украины в НАТО, которое до полномасштабного вторжения в Европе не рассматривали, Россия использовала для угроз и шантажа. В преддверии вторжения в Украину Кремль выдвинул ультиматум Альянсу о нерасширении и о том, что Украина никогда не должна стать членом НАТО.

После вторжения России, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО и сейчас протоколы об их членстве на стадии ратификации всеми членами Альянса. Несмотря на то, что НАТО не вступило в войну, в Москве продолжают обвинять Альянс в якобы разжигании войны и убеждают, что сейчас война якобы идет не с Украиной, а с США и НАТО.

Что бы там ни говорил Кремль, Украина продолжает свой путь.