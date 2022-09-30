Про це повідомили 30 вересня в Офісі Президента. Зазначили, що головував на засідання Володимир Зеленський.

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Що обговорили на засіданні

Члени РНБО обговорили чергові спроби анексії території України та загострення Росією збройної агресії. Вони шукали шляхи протидії. З доповіддю виступили голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як відбувалось засідання РНБО / Фото ОП

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіли про так зване голосування, яке проводила Росія на загарбаних територіях України. Вони наголошували, що на фейкових референдумах окупанти отримували голоси коштом численних порушень та маніпуляцій зі списками виборців.

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Також РНБО розглянула забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. З доповідями виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.