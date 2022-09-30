Об этом сообщили 30 сентября в Офисе Президента. Отмечали, что председательствовал на заседании Владимир Зеленский.

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Что обсудили на заседании

Члены СНБО обсудили очередные попытки аннексии территории Украины и обострение Россией вооруженной агрессии. Они искали пути противодействия. С докладом выступили глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Как проходило заседание СНБО / Фото ОП

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич и постоянная представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказали о так называемом голосовании, которое проводила Россия на захваченных территориях Украины. Они отмечали, что на фейковых референдумах оккупанты получали голоса за счет многочисленных нарушений и манипуляций со списками избирателей.

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Также СНБО рассмотрел обеспечение коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. С докладами выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Они обсудили следующие вопросы: