Володимир Зеленський звернувся до українців після проведеного засідання на тлі анексії росією українських територій. 24 канал зібрав для вас головні тези зі звернення президента.

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Україна подає заявку на вступ до НАТО

Володимир Зеленський під час звернення зазначив, що чимало країн де-факто є нашими союзниками, однак потрібно зробити ще один крок, щоб стати союзниками де-юре. Для цього Україна подає заявку на вступ до НАТО за скороченою процедурою. Зеленський наголосив, що цього року Фінляндія та Швеція абсолютно виправдано почали свій шлях до Альянсу за скороченою процедурою без ПДЧ. Тому Україна сподівається на такий же крок.

Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку,

– наголосив президент.

Після цього Володимир Зеленський разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписали заявку на вступ України до НАТО.

Переговорів з Путіним не буде

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до переговорів і втілювала чимало зусиль для цього, однак кремлівський диктатор не йде на перемовини. Тому Зеленський заявив, що з Путіним проводити перемовини не буде.

Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії,

– заявив Зеленський.

Санкції проти росіян

Зеленський повідомив, що РНБО схвалила санкції проти значущих у Росії осіб, які не знайшли у собі мужності, аби виступити проти війни.

Сьогодні ж Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів,

– наголосив президент.

Крім того, глава держави звернувся до народних депутатів з проханням підтримати на голосуванні наступного тижня законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів.

Звернення Зеленського після засідання РНБО: дивіться відео