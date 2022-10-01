Доки герої ЗСУ йдуть у наступ та звільняють українські міста й села, Путін видав маразматичну заяву про анексію тимчасово окупованих територій України.

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Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов'язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу,

– заявив Кулеба.

Як Зеленський відреагував на заяву Путіна

Володимир Зеленський після абсурдних заяв Путіна наголосив, що очільник Кремля не знає, що таке честь та гідність. Саме тому, якщо Україна й вестиме переговори з Росією, то лише з іншим її президентом.

Зеленський зауважив, що Росія влаштувала фарс зі спробою анексії, бо бачить міць українців. Країна-окупантка намагається вкрасти те, що їй не належить. Однак в окупантів, звичайно ж, нічого не вийде.

Україна не допустить, аби агресор вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписував історію й перемальовував кордони. Україна поверне всі свої території та безпеку для їхніх жителів.

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