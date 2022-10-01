Відповідну інформацію очільник Луганської обласної адміністрації повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини". Це трапилось 1 жовтня, після того, як ЗСУ заявили, що підняли український прапор в Лимані.

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Гайдай розповів про деокупацію Луганщини

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що звільнення Лиману надасть поштовх деокупації усієї Луганщини.

Після того, як Лиман залишать, якщо зможуть і якщо встигнуть, окупанти, то після Лиману буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувались,

– заявив Гайдай.

За його словами, яким чином цей процес буде відбуватись та з якого напрямку – це вже до військових, бо вони краще бачать загальну мапу бойових дій. Сергій Гайдай розповів, що:

російські окупанти вже самі викладають в мережу відео, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще;

проведення Кремлем псевдореферендумів ніяк не вплине на події на фронті, адже ЗСУ просуваються вперед.

"Вчора ми поспілкувались в Офісі Президента, де проговорили багато робочих питань і можу сказати, що як тільки хоч один населений пункт звільняється, навіть немає різниці яка область, то ми готові одразу заходити і починати забезпечувати людей, щоб життєдіяльність того чи іншого населеного пункту не зупинялась жодним чином", – повідомив глава Луганської ОВА.

ЗСУ вже в Лимані

Варто пригадати, що Збройні Сили України 1 жовтня підтвердили підняття українського прапора в Лимані, проте там ще точились бої. Згодом наші військові повідомили, що вже у місті на Донеччині.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що звільнення Лимана необхідне для того, щоб:

продовжити успішну Харківську операцію;

захопити важливий район, який відкриває ворота для звільнення українського Донбасу, зокрема відчиняються напрямки на Сватове, Сєвєродонецьк, Кремінну тощо.

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