Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал. За його словами, росіяни не хотіли виходити з міста. Проте наші героїчні бійці змушували їх відступати.

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Захисники підняли прапор України у Лимані

За словами Череватого, відео зі стели на в'їзді у Лиман, на якому захисники підняли український прапор, є правдивим.

Ми вже в Лимані, але точаться бої. Деталі будуть згодом,

– зазначив речник Східного угруповання ЗСУ.

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