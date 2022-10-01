Так, десантники поділилися відео з-під Лиману. Сьогодні, 1 жовтня, вони підняли на в'їзді до міста синьо-жовтий стяг. Про це повідомляє 24 канал.

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На відео видно, що наступ на Лиман йде за планом. У кадрі можна побачити двох військових однієї з десантно-штурмових бригад. Вони наголосили, що нині – 1 жовтня. Після чого воїни почали кріпити до стели на в'їзді до Лимана український прапор.

Відео швидко облетіло мережу. Ним поділився і глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

У Зеленського тролять окупантів

Ні для кого не новина, що коли мовиться про наступ, то у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак полюбляє публікувати загадкові "ребуси". За кілька годин до цього відео глава ОП опублікував звичайне фото, проте є один нюанс – це лимони у котлі. Навряд чи це глінтвейн – таким чином Єрмак натякнув, що операція йде за планом та лаконічно потролив російських пропагандистів.



Лимони у котлі / Фото з тг-каналу Андрія Єрмака

ЗСУ оточили Лиман

Українські війська оточили окупантів в місті Лиман. Зараз там перебувають близько 5 тисяч російських військових і їм немає куди відходити. ЗСУ відрізали всі великі шляхи відходу та постачань.

Як сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, тепер у російських військових є лише 3 варіанти: спробувати прорватись, здатись чи загинути.

Днем раніше 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ повідомила, що звільнила селище Дробишеве у Краматорському районі Донецької області. Це всього лиш за 9 кілометрів до Лимана.

Крім цього, Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ямполя, що теж неподалік міста й на протилежній від Дробишеве стороні.

Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що ЗСУ звільнять Лиман у найближчі 72 години. Попередній їхній прогноз щодо Куп'янська справдився.

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