Рівно стільки дають росіянам аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони припускають, що успішний контрнаступ ЗСУ дозволить звільнити Лиман найближчими днями, просунувшись в глибину Донецької області.

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Активність ЗСУ поблизу Лимана зростає

Як зазначають укладачі звіту, ворог продовжує відступати від населених пунктів поблизу Лиману. Цю інформацію підтверджують як "представники" псевдореспублік, так і військові кореспонденти. Мовляв, хоч росіяни і контролюють сам Лиман, та вже відступили від своїх позицій у Дробишеві та Ямполі. Додамо, що інформацію про звільнення останнього підтвердив президент Володимир Зеленський.

За наявними даними, росіяни буцімто тримають під своїм контролем автошлях з самого Лимана до Торського. Натомість наші захисники вже перекрили дорогу Дробишеве – Торське у районі селища Ставки.

Але і це ще не все. Ворог спостерігає активність розвідувально-диверсійних груп. Її фіксують на трасі Сватове – Торське, що на північний схід від самого Лимана. За повідомленнями окупантів, їм уже вдалося перетнути річку Жеребець. Крім того, геолокація на кадрах свідчить про те, що наша артилерія б'є по ворогові. Тож йому доводиться відступати до району Торського.

Прогноз щодо Куп'янська справдився

Нагадаємо, що 9 вересня в Інституті з вивчення війни поділилися аналогічним прогнозом. Але тоді він стосувався Куп'янська, що на Харківщині.

Тоді укладачі звіту зауважили, що наші військові продовжили впевнений рух у бік цього міста. Додамо, що воно було ключовим логістичним центром для російських загарбників. Ба більше, саме з його допомогою ворог мав можливість підтримувати своє військо на Ізюмському напрямку.

За словами аналітиків, на той момент наші військові могли підійти до міста на відстань у 15 кілометрів. Це свідчило про максимальну уразливість тилових позицій російських загарбників. Власне, це й стало причиною припущення, що Куп'янськ вдасться звільнити за 3 доби.

Уже 10 вересня у мережі опублікували фото поблизу мерії Куп'янська. На ньому стоять захисники України, котрі тримають у своїх руках прапор. А вже 16 вересня надійшла інформація, що місто повністю звільнене від ворога.

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