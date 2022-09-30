Успіхи наших військових біля Лиману вже відзначив і президент Володимир Зеленський. 24 канал зібрав для вас усе, що відомо про ситуацію довкола міста та чому воно є таким важливим для контрнаступу.

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Як ЗСУ наступають в напрямку Лимана

На початку вересня українські війська почали ефективний та потужний контрнаступ на Харківщині. Крім того, тривали бої на Донеччині. Звільнення Ізюма та подальше просування наших військ дозволило не лише продовжувати наступ на Лиман, але й оточити місто. Своєю чергою звільнення Лиману сприятиме подальшому наступу на Луганщині.

Події довкола міста розвиваються доволі динамічно. Наприклад, речник східного угруповання військ Сергій Череватий вдень 30 вересня повідомив, що ЗСУ завершують операцію з оточення ворога навколо Лиману. Та вже через кілька годин уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Костенко повідомив, що операція з оточення ворожих військ завершена.

Такому результату передувало звільнення низки населених пунктів. Генштаб ЗСУ поки не називає всі звільнені села та міста, однак майже щодня військові бригади звітують про підняття українського прапора в донедавна окупованих населених пунктах.

Однак увечері 30 вересня Володимир Зеленський підтвердив звільнення селища Ямпіль на Донеччині. Усе б нічого, але селище розташоване біля Лимана. Президент подякував за звільнення селища військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, 103-й окремій бригаді Тероборони та ССО.

Також військовослужбовці 81-ї аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ повідомили про звільнення Дробишевого – за 9 кілометрів від Лимана у протилежній від Ямполя стороні.

Ямпіль та Лиман та Дробишеве на Донеччині: карта

Помста росіянам за Іловайськ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв події в Лимані з трагедією в Іловайську, яку влаштували бойовики та окупанти ще 8 років тому. Щоправда, ситуація змінилася. Якщо у 2014 році українські війська потрапили в оточення і погодилися вийти без зброї, а їх підло розстріляли, то тепер про вихід доведеться просити окупантам.

8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів,

– написав Михайло Подоляк.

Ще напередодні Інститут вивчення війни назвав оточення росіян в Лимані неминучим. Крім того, тамтешні аналітики відзначили, що поразка в Лимані матиме наслідки для окупантів на півночі Донеччини та заході Луганщини, особливо в напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська.

Масштаби поки що оцінити важко

Військовий експерт Олег Жданов відзначив, що в Лимані утворився перший серйозний котел від початку повномасштабної війни, однак поки що важкого оцінити його масштаб. Найперша причина полягає у тому, що поки невідомо, скільки окупантів зараз в оточенні.

На думку експерта, є 2 сценарії подій у Лимані, зокрема:

планомірне знищення російських військ у Лимані;

примушення до здачі в полон гарнізону, який там перебуває.

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