Так, наші ЗСУ закінчують операцію з оточення угрупування російських загарбників. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов вважає, що наступний крок:

або планомірне знищення російських військ у Лимані;

або примушення до здачі гарнізону, який там перебуває.

Перший серйозний котел

Масштаб оточення оцінити важко, зауважив Жданов, адже ми не знаємо, яка кількість російських військ туди потрапила. Напередодні повідомлялося, що загарбники терміново залишають Лиман. Йшлося про головні сили 20-ї загальновійськової армії збройних сил росії.

Головне, що це перший серйозний котел за усю воєнну кампанію від лютого. І це політична перемога України,

– наголосив військовий експерт.

Звільнення Лиману: останні новини

На думку експертів, саме з Лиману ЗСУ можуть почати деокупацію Луганщини. Наші захисники прорвали ворожу оборону в районі Ставок, за 10 кілометрів на північ від Лиману. Про це заявили в американському Інституті з вивчення війни.

Українські захисники зайшли у Ямпіль, що на південний схід від Лимана. У мережі показали відео, на якому український військовий зазначив: "Ну що, котики, Ямпіль наш". Зауважимо, наразі офіційного підтвердження про звільнення селища від військового керівництва України не було.

Традиційно, у російських пропагандистів почалася істерика, як і після успіху на Харківщині. Соловйов кричав: "Досить втрачати території. Давайте вже по-справжньому". Здається, загарбники так його і не почули.

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