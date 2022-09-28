Саме з Лиману може початися деокупація Луганської області. Українські захисники перебувають на відстані 20 кілометрів на північ і північний схід від міста. Тим часом російські ЗМІ поширюють відео з істерикою пропагандиста соловйова.

Читайте також На Півдні ворожий танковий взвод зробив спробу прориву, але був змушений відступити

"Що відбувається?! Скільки там людей?!"

Владімір соловйов ніяк не збагне, чому російське керівництво не відправить додаткові підрозділи на поле бою. Мовляв, треба терміново наростити військовий потенціал.

Пропагандист боїться, що окупанти можуть втратити захоплені території та просто розвести руками.

Проспали, як у Харкові? Там не проспали, там бої уже скільки йдуть. Що у нас нема сил і засобів? Мільйон з лишнім армія. Давайте вже по-справжньому,

– в істериці кричить соловйов.

Лиман звільняють від загарбників: останні новини

ЗСУ зміцнюють позиції навколо Лимана, щоб оперативно оточити ворожу армію. Наші воїни успішно просуваються до міста. Про це заявили в американському Інституті з вивчення війни.

У коментарі 24 каналу військовий експерт Роман Світан зазначив, що Лиман аж проситься в оточення. Мовляв, з півдня він затиснутий водною перешкодою, там протікає Сіверський Донець, а праворуч річки – наше потужне угруповання.

військовий експерт Роман Світан зазначив, що Лиман аж проситься в оточення. Мовляв, з півдня він затиснутий водною перешкодою, там протікає Сіверський Донець, а праворуч річки – наше потужне угруповання. Місто можуть звільнити від ворога вже за декілька наступних днів. Таку думку висловив австрійський аналітик Том Купер.

Вас може зацікавити – Що відбувається навколо Лимана: дивіться відео