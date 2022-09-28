Про це під час телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що контроль залишається за українськими військовими. Сам же ворог продовжує зазнавати втрат.

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Ворог намагався здійснити прорив

Попри контроль на лінії фронту, ворог не полишає спроб прорвати нашу лінію оборони. Так, минулої доби зафіксували намір просунутися танковому взводу. Але, наголосила Гуменюк, ворога зупинила протитанкова міна. Одна з машин на ній підірвалася, решта дві – повернулися назад.

Але і це ще не все. Цієї ночі спостерігалася активність диверсійної групи. Вона, за словами речниці Сил оборони Півдня, спробувала вночі перейти у тиловий бік. Але й тут ворог зазнав невдач. Наші військові відкрили вогонь, що змусило окупантів повернутися на свої позиції.

Нагадаю, що позиції вони облаштовували досить давно. І укріплювали їх у тому числі за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому на такій відкритій місцевості як Херсонщина досить складно їх вибивати з позицій,

– підкреслила Гуменюк.

Водночас, зауважила вона під час телемарафону, спостерігається й інший вид активності ворога. Бувають ситуації, коли він самостійно складає зброю та відходить від зайнятих позицій. Не виключено, що це пов'язано з деморалізацією російських бійців, котрі щоденно зазнають шалених втрат.

Ось про них ми і поговоримо. Адже лише за минулу добу "двохсотими" стали ще 400 загарбників. Тож "полк кобзона" лише процвітає.

Уже понад 58 тисяч окупантів ліквідували

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося відправити на той світ 58 150 російських загарбників. І хоч це у 5 разів менше за заплановану кількість "мобіків", цифра вражає.

Також щоденно на балансі ворожої армії скорочується кількість техніки. На брухт уже перетворили 2312 танків, 4889 бойових броньованих машин, 1381 артилерійську систему, 331 РСЗВ, 175 засобів ППО та 131 одиницю спеціальної техніки.

А ще в окупантів на 262 літаки, 224 гелікоптери, 989 БпЛА, 242 крилаті ракети, 15 суден, 3742 автомобілі й автоцистерни менше.

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