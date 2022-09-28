Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 217 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми З фронту будуть хороші новини, просуваємося вперед, – Зеленський звернувся до українців

03:05 Ситуація на Півдні – напружена. Вона досить динамічно розвивається, але контроль ЗСУ переважає над окупантами. Водночас росіяни обстрілюють українські міста ракетами та підтягують резерви.

02:20 У Нью-Йорку відбулось скликане на вимогу США та Албанії засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювали псевдореферендуми на окупованих територіях та ядерні загрози.

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло констатувала, що так звані "референдуми" не були законними. ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах.

01:35 Президент Володимир Зеленський відзначив, що від москви прозвучали чергові брехливі заяви щодо відновлення нашого морського зернового експорту.

Зеленський наголосив, що такими заявами росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Партнерів вже інформують про це.

Президент зазначив, статистика експорту – абсолютно прозора. Вона доступна усім у міжнародній спільноті. Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправили на експорт із трьох наших портів, 232 судна вийшли.

01:05 Російські пропагандисти публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться та малюють ледь не стовідсоткову "підтримку". Загарбники вигадали, що на окупованих територіях люди "підтримали" входження до складу росії.

00:09 Експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, зафіксували нові обстріли атомної електростанції. Вибухи були біля навчально-тренувального центру станції, що поряд з турбінними залами, та біля каналу, який переносить воду з резервуара на станцію.