Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 217 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми З фронту будуть хороші новини, просуваємося вперед, – Зеленський звернувся до українців

15:16 Українські військові деокупували Новоселівку, що на Донеччині.Це селище розташоване у Краматорському районі.

14:57 Прихвостень путіна дмітрій пєсков заявив, що росія планує продовжувати війну проти України. У планах кремля захопити всю Донецьку область.

14:50 СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендумів. Підозри отримали гауляйтери денис пушилін, володимир сальдо, євген стремоусов та інші.

14:21 ЗСУ на Харківщині, ймовірно, звільнили найбільше селище в Україні – Ківшарівку. У селищі підійняли прапор України.

14:12 Посольство США в москві закликало своїх громадян не відвідувати росію, а тих, хто там перебуває – негайно виїхати. Заклик пов'язують з оголошенням часткової мобілізації в росії.

13:27 Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що впевнений у тому, що Україна поверне Крим. Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого ще до кінця 2022 року. При цьому до середини наступного року українські воїни можуть зайти уже до Криму.

13:03 Омонівцям, які розстріляли 10 авто у Гостомелі, повідомили про підозру.

12:52 Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що попри контроль на лінії фронту, ворог не полишає спроб прорвати нашу лінію оборони. Так, минулої доби зафіксували намір просунутися танковому взводу. Але, наголосила Гуменюк, ворога зупинила протитанкова міна. Одна з машин на ній підірвалася, решта дві – повернулися назад.

Але і це ще не все. Цієї ночі спостерігалася активність диверсійної групи. Вона, за словами речниці Сил оборони Півдня, спробувала вночі перейти у тиловий бік. Але й тут ворог зазнав невдач. Наші військові відкрили вогонь, що змусило окупантів повернутися на свої позиції.

12:48 Протягом 23–27 вересня росія вирішила організувати на території тимчасово окупованих чотирьох областей України так звані референдуми. В МЗС України вчергове відреагували на це та закликали держави та міжнародні організації засудити незаконні дії кремля.

12:21 Росіяни й далі штурмують кордон з Грузією намагаючись втекти від мобілізації. Черги з ухилянтів на КПП не зменшуються, навпаки – зростають. У росії вирішили "пригнати" військомат прямо до кордону.

12:13 Очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що з ешелоном мобілізованих росіян, які їхали на війну в Україну щось трапилося.

Глава Луганської ОВА зазначив, що дійсно напередодні наші військові завдали удару по ешелону з "мобіками". Деталей він, щоправда, не називав. Водночас Гайдай зауважив, що глибоко в тилу російської армії на Луганщині постійно щось вибухає. І це ми спостерігаємо упродовж останніх тижнів.

12:00 Європейська комісія пропонує запровадити новий восьмий санкційний пакет проти росії. У ньому можуть бути обмеження цін на російську нафту.

11:30 Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що командири оборонців Маріуполя, яких звільнили з полону і які перебувають в Туреччині, скоро зможуть побачитись зі своїми родинами.

11:25 Окупанти завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях нашої держави. Фальсифікаційна виборча комісія заявила начебто участь у голосуванні на Запоріжжі взяли 462 109 осіб. Це приблизно удвічі більше, ніж зараз є на окупованих територіях області.

11:14 Вранці 28 вересня російські війська поцілили трьома ракетами у центр міста Гуляйполе на Запоріжжі. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що ворог атакував ракетами С-300. Кількість постраждалих уточнюють.

10:55 На Волині змінили час комендантської години. Нові правила діятимуть від сьогодні, 28 вересня. Відповідний наказ підписали, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Тепер комендантська година у регіоні триватиме з 0:00 до 5:00.

10:43 Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пригадав, що всередині вересня російські окупанти вдарили по дамбі Кривого Рогу. Внаслідок цього вода могла повністю змити 2 райони міста, де живуть 150 тисяч людей.

Він розповів, що внаслідок обстрілів окупантів шлюзи дамби були пробиті. Через це стався витік води обсягом 240 кубів на секунду. У річці Інгулець рівень води піднявся на понад 2 метри. Також була загроза, що 2 райони міста, в яких живе 150 тисяч людей, просто змиє водою.

10:20 У Мінінфраструктури повідомили, що 28 вересня з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна. На їх борту 115 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 тисячу тонн української пшениці для Бангладешу, та ALMERAY з 32,4 тисячами тонн кукурудзи для Лівії.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

10:14 У розвідці Великої Британії розповіли, що за їх інформацією протягом останніх кількох днів Україна активізувала наступальні дії на північному сході країни. Наші ЗСУ просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець. Саме там зосередилися сили після попереднього просування. Також активні бої тривають на Херсонщині.

10:05 Росіяни публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться вигадувати ледь не стовідсоткову "підтримку". При цьому, є докази, що вони рахували пусті бюлетені.

09:51 Сенат США підтримав тимчасове фінансування України на майже 12 мільярдів. Пакет допомоги Україні в боротьбі з російськими військами розподілять на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України, продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, а також для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.

Зокрема, кошти планують виділити:

09:19 Влучними пострілами 26 та 27 вересня наші бійці змогли знищити 2 літака-"Грача". Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків.

Як збивали літаки: дивіться відео

09:00 У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабної агресії в Україні вже ліквідовано 58 150 окупантів.

Актуальні втрати ворога у техніці станом на 28 вересня:

танків – 2312 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,

РСЗВ – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць,

літаків – 262 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,

крилаті ракети – 242 (+1) одиниці,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиниця.

08:56 Росіяни обстріляли школу в Миколаївці у Донецькій області. Обстріл ворог вів прицільно. У школі було облаштоване сховище, на момент атаки там перебували 12 цивільних.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що обстріл стався близько 5 ранку. За попередніми даними, росіяни випустили ракету С-300. Попередньо, без постраждалих.

08:55 Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 28 вересня орієнтовно о 00:50 Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було нанесено удар по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих.

08:40 Німеччина надасть нашій державі новітні системи ППО IRIS-T. Перша надійде в Україну в жовтні, а друга – до кінця року.

08:23 Російська влада в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей завершила проведення псевдореферендумів. Загарбники заявили, що кожне таке шоу буцімто отримало від 87 до 99% схвалення жителів України. В ISW повідомили, що Путін анексує окуповані землі, щоб забрати на війну українців під час осіннього призову.

08:08 Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Цієї ночі ворог тричі завдав удару по Нікополю. Внаслідок цього понищені житлові будинки та газогони. Тисячі людей залишилися без світла.

Наслідки атаки ворога / Фото з телеграму Валентина Резніченка

07:50 Американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині. Вони продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.

07:02 У Генштабі ЗСУ повідомили, що практика останніх кількох днів свідчить про те, що часткова мобілізація в росії – відправлення на вірну смерть мешканців країни-агресорки. Вони не проходять належної підготовки, а також не мають достатньо оснащення. Але їх уже виявляють на фронті, та навіть беруть до полону.

07:00 Джерела 24 каналу в українських спецслужбах розповіли, що російські воєнні злочинці збираються зупинити можливість для перетину українцями лінії зіткнення у Василівці Запорізької області. Фактично це означає перекриття чи не єдиного умовно доступного маршруту для виїзду з тимчасово окупованих територій.

03:05 Ситуація на Півдні – напружена. Вона досить динамічно розвивається, але контроль ЗСУ переважає над окупантами. Водночас росіяни обстрілюють українські міста ракетами та підтягують резерви.

02:20 У Нью-Йорку відбулось скликане на вимогу США та Албанії засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювали псевдореферендуми на окупованих територіях та ядерні загрози.

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло констатувала, що так звані "референдуми" не були законними. ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах.

01:35 Президент Володимир Зеленський відзначив, що від москви прозвучали чергові брехливі заяви щодо відновлення нашого морського зернового експорту.

Зеленський наголосив, що такими заявами росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Партнерів вже інформують про це.

Президент зазначив, статистика експорту – абсолютно прозора. Вона доступна усім у міжнародній спільноті. Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправили на експорт із трьох наших портів, 232 судна вийшли.

01:05 Російські пропагандисти публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться та малюють ледь не стовідсоткову "підтримку". Загарбники вигадали, що на окупованих територіях люди "підтримали" входження до складу росії.

00:09 Експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, зафіксували нові обстріли атомної електростанції. Вибухи були біля навчально-тренувального центру станції, що поряд з турбінними залами, та біля каналу, який переносить воду з резервуара на станцію.