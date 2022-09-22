Воїни намагаються прорвати оборону ворога в Лимані

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Попередньо повідомляли, що бійці ЗСУ розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від Сіверського Донця, що мало відкрити шлях на Лиман.

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Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лиману) і в самому Лимані,

– зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що продовжуються активні бої в Дробишево, що на північному заході від Лимана.

Ось, як виглядає лінія фронту біля Лиману на карті

Захисники тримають оборону вздовж Осколу

Крім того, ЗСУ відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскол.

Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, роблять обмежені спроби загрожувати лише відвойованим українським позиціям вздовж правого берега річки Оскол,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу! Радник глави ОП Олексій Арестович пояснював, коли ЗСУ пройдуть Лиман, далі будуть рухатись у Сватове. Тоді є варіант, що зруйнується вся оборона Луганської області на півночі, а ЗСУ зможуть взяти так звану "ЛНР".

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