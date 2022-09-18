Просування ЗСУ вздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити ворожі позиції біля Лиману непридатними. Це відкриє підступи до Лисичанська та Сєвєродонецька.

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Які ворожі війська зосереджені в Лимані

Відповідно до даних Інституту вивчення війни, російські сили в Лимані складаються переважно з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, яких розбили під час контрнаступу в Харківській області.

Окупанти, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць.

Зверніть увагу! Радник глави ОП Олексій Арестович пояснював, коли ЗСУ пройдуть Лиман, далі будуть рухатись у Сватове. Тоді є варіант, що зруйнується вся оборона Луганської області на півночі, а ЗСУ зможуть взяти так звану "ЛНР".

Росіяни продовжують безглуздий наступ

Попри те, що окупанти не досягають успіхів та зазнають чималих втрат, вони продовжують наступати на Донеччині. Вони зосереджені навколо Донецька та Бахмута.

Аналітики зазначають, що загарбники могли б використати ресурси для захисту від контрнаступу ЗСУ. Додають, що свої сили росіяни мали б використати для оборонної лінії, створеної уздовж річки Оскіл.

Однак припускають, що росіяни продовжують наступати, так би мовити, "на автоматі".

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