Продвижение ВСУ вдоль северного берега реки Северский Донец может сделать вражеские позиции возле Лимана непригодными. Это откроет подступы к Лисичанску и Северодонецку.

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Какие вражеские войска сосредоточены в Лимане

Согласно данным Института изучения войны, российские силы в Лимане состоят преимущественно из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разбитых во время контрнаступления в Харьковской области.

Оккупанты, похоже, не направляют туда подкрепления из других мест.

Обратите внимание! Советник главы ОП Алексей Арестович объяснял: когда ВСУ пройдут Лиман, дальше будут двигаться в Сватово. Тогда есть вариант, что разрушится вся оборона Луганской области на севере и ВСУ смогут взять так называемую "ЛНР".

Россияне продолжают бессмысленное наступление

Несмотря на то, что оккупанты не преуспевают и терпят немалые потери, они продолжают наступать в Донецкой области. Они сосредоточены вокруг Донецка и Бахмута.

Аналитики отмечают, что захватчики могли бы использовать ресурсы для защиты от контрнаступления ВСУ. Добавляют, что свои силы россияне должны использовать для оборонительной линии, созданной вдоль реки Оскол.

Однако предполагают, что россияне продолжают наступать, так сказать, "на автомате".

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