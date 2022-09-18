Успешное контрнаступление ВСУ ничему не научило российских бойцов. Они все равно пытаются продвинуться на Донетчине. И это несмотря на то, что с планом захватить ее до 15 сентября они вообще не справились.

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Вместо обороны – наступление

Как отметили аналитики из Института по изучению войны, враг продолжает бессмысленные наступательные операции. Они сосредоточены вокруг Донецка и Бахмута. Зато свои ресурсы оккупанты могли бы использовать для защиты от непрекращающегося контрнаступления ВСУ.

Поэтому захватчики продолжают обстреливать и атаковать Бахмут и другие населенные пункты, расположенные недалеко от Донецка. Кроме того, туда враги направили свои резервы в Украине, хотя они и ограничены. Но все это ничего не стоит, ведь все эти силы россияне должны были использовать для своей оборонительной линии, созданной вдоль реки на востоке Харьковской области.

Аналитики предполагают, что россияне наступление в Донецкой области продолжают чисто на автомате. Они ежедневно делают одно и то же в попытке завоевать хоть какой-то новый клочок земли. Но это, убеждены составители отчета, свидетельствуют об отдаленности оккупантов от реальных событий на фронте.

Оккупированные территории становятся крайне уязвимыми

Согласно отчету, россия таки не может направить подкрепление ни к востоку Харьковской области, ни к Луганской. А это делает большую часть оккупированной врагом северо-восточной части Украины уязвимой для продолжения контрнаступления ВСУ.

Не исключают аналитики, что россияне и не преследуют цель удерживать соответствующие территории. Мол, сейчас они выполняют приказ путина о захвате Донецкой и Луганской областей. В то же время, следует понимать, что активное продвижение украинских военных свидетельствует о том, что инициативу на определенных направлениях враг уверенно потерял.

Тем временем сами оккупанты продолжают жаловаться на свое военное руководство. Сотрудникам ГУР МО удалось перехватить разговор русских бойцов. Они жаловались, что на Харьковском направлении безответственное командование. Так что они уже готовы к поражению.

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