Российский солдат рассказывает родственнику, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Этот разговор перехватила разведка.
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Командир скрылся
По словам оккупанта, командир покинул свое подразделение. Солдатам отдал приказ "наблюдать" за ситуацией. Говорит, что россияне продвинулись в самую далекую от линии фронта деревню.
При этом там, где были ВСУ, "ничего не просматривалось". Оккупант рассказал, что они развернулись, а там гора и на ней украинские военные.
Стою, наблюдаю, комбригу докладываю, а он говорит: "Наблюдайте". Долб**б. И все, в результате донаблюдались,
– сказал захватчик.
Сам командир, по словам солдата, скрылся, когда началось наступление ВСУ.
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Полроты полегло
Далее россиянин рассказал, что украинские подразделения нанесли мощный удар. Полроты российских снайперов ликвидировали.
"У них там взвод был. Полвзвода полегло вчера, 12 человек. И все, снайпера отказываются и домой", – подытожил захватчик.
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